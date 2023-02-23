Beşiktaş yeniden Southampton’dan Moussa Djenepo’ya listesine aldı





BABASIYLA BULUŞTU

Zaniolo, depremde hayatını kaybeden G.Saray taraftarı Muhammed Emin Özkan'ın babası Doğan Özkan ile buluştu. 17 yaşında vefat eder genç taraftarın anısına 17 numaralı formayı giyecek olan Zaniolo, Doğan Özkan'a imzalı formasını hediye etti. Doğan Özkan, G.Saray kulübünün misafiri olarak futbol takımının kaldığı otelde ağırlandı.



GALATASARAY DEVLERİ SOLLADI

Ocak ayı boyunca twitter'da en fazla etkileşim alan ikinci takım Galatasaray oldu. Sarı-Kırmızılılar, 12.8 milyon etkileşim ile 2. sırada yer alırken Barcelona 14.6 milyon ile zirveye çıktı. Fenerbahçe, 5.3 milyon etkileşim ile 10., Beşiktaş ise 3 milyon etkileşim ile 15. basamakta kendisine yer buldu. Listede İspanyol devi Real Madrid 4. sırada yer aldı.



ASLAN'DAN BORÇ AÇIKLAMASI

Galatasaray yaz transfer döneminde Rapid Wien'den kadrosuna kattığı Yusuf Demir ile ilgili eski kulübünün vadesi geçmiş bir alacağının olmadığını duyurdu.



40 YILLIK G.SARAYLI GİBİ

G.Saray'ın Hatayspor'dan kadrosuna dahil ettiği Adekugbe kampta göstermiş olduğu performansla sınıfı geçti. Tecrübeli oyuncu dün hazırlık maçında görev aldı. Adaptasyon sürecini kısa sürede atlatması dikkat çekti.



BOEY TRİBÜNDE

İKİ maçta da yer almayan Sacha Boey'un transfer olacağı iddia edildi. Fransız sağ bek, akşamki Pendik maçını tribünden seyretti.



CİMBOM İKİ ÖZEL MAÇ YAPTI

Antalya'da hazırlık kampına giren G.Saray iki maç yaptı. Aslan 14.00'te G.Birliği ile karşılaştı ve maça Jankat, Ross, Emin, Nelsson, Adekugbe, Sergio Oliveira, Torreira, Mata, Barış, Kerem, Icardi 11 ile başladı. Maç Icardi (45), Barış Alper (90) ve Yasin Güreler (50) ile Erkan Eyibil'in (63) golleriyle 2-2 bitti. 19.00'da ise Cimbom, Pendik'le karşılaştı ve Okan, Dubois, Kaan, Abdülkerim, Kazımcan, Berkan, Emre Taşdemir, Midstjö, Yunus Akgün, Rashica ve Gomis ile maça çıktı. Sarı-Kırmızılılar, 3-1 kazanırken golleri Berkan, Yunus ve Rashica attı. 26 Şubat'ta rakip Alanya olacak.



600 BİN EUROLUK MAÇ!

UEFA Konferans Ligi Play-Off turu rövanşında Basel ile karşılaşacak olan Trabzonspor, rakibini elemesi halinde 600 bin euro değerindeki tur geçme priminin sahibi olacak. Fırtına, Konferans Ligi'nde play-off turuna kaldığı için de 300 bin euro kazanmıştı.



GREMİO'NUN GUSTAVO HENRİQUE ÇEKİNCESİ

Kiralık oynadığı F.Bahçe'de gelecek planlamasında olmayan Gustavo Henrique'nin adı Gremio ekibiyle anılmıştı. Brezilya basını Gremio'nun 29 yaşındaki futbolcunun yaşadığı sakatlıklar sebebiyle endişe duyduğunu ve transferden vazgeçtiğini yazdı.



EMRE MOR HIRS KÜPÜ

Fenerbahçe'de yeniden kendini bulmak için yoğun uğraş veren Emre Mor, antrenmanlarda hırslı bir görüntü ortaya koyuyor. Daha fazla 11'de şans bekleyen futbolcu, şu ana kadar 27 maçta 3 gol, 3 asist kaydetti.



JESUS'TAN ŞAMPİYONLUK SÖZÜ

Jorge Jesus sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Şampiyonluk mücadelesine geri dönüş için hazırlıklarımıza devam ediyoruz" ifadesini kullandı. Bu paylaşımı taraftarlar beğeni yağmuruna tuttu.



G.SARAY CADİ LA SEU'YU EZDİ GEÇTİ

Eurocup Kadınlar Basketbol'da Galatasaray Çağdaş Faktoring, İspanyol temsilcisi Cadi La Seu ile deplasmanda karşılaştı. Cimbom maçı 86-61 kazanarak büyük avantaj sağladı. Rövanş maçı 1 Mart'ta İstanbul'da oynanacak.



FENERBAHÇE LİDER BİTİRDİ

Kadınlar EuroLeague A Grubu 13. hafta maçında F.Bahçe Alagöz Holding, Valencia Basket'i 93-61 mağlup ederek üst üste 11. galibiyetine imza attı ve gruptan lider çıkmayı garantiledi.



KURUL TOPLANTISI ERTELENDİ

Beşiktaş Kulübü, 25 Şubat Cumartesi günü yapılması planlanan divan kurulu toplantısının Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ertelendiğini duyurdu.

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