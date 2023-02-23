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    Beşiktaş yeniden Southampton’dan Moussa Djenepo’ya listesine aldı

    Kanat oyuncusu arayan Beşiktaş yeniden Southampton’dan Moussa Djenepo’ya yöneldi. Kartal, N’Koudou ile yollarını ayırıp Malili yıldızı kadrosuna katmayı hedefliyor. İşte sizler için derlediğimiz 23 Şubat tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    2. Djenepo çıkarması

    Transferin hareketli takımı Beşiktaş'ta sıcak gelişmelere yaşanmaya devam ediyor. Kanat transferi yapmak isteyen Siyah-Beyazlı takımın daha önce de gündemine gelen Southampton'ın Malili futbolcusu Moussa Djenepo için yeniden harekete geçtiği iddia edildi. Şenol Güneş'in kadroda düşünmediği N'Koudou ile yollar ayrılmak isteniyor. Siyah-Beyazlılar'ın Kamerunlu yıldızın sözleşmesi feshedilir ise Djenepo için Southampton'la görüşmelerini sıklaştıracağı belirtildi. 24 yaşındaki yıldız futbolcu İngiliz kulübü ile bu sezon 18 maça çıkarken 1 gol, 2 asiste imza attı. (TAKVİM)



    KARTAL'I YENİLER UÇURDU
    Deprem felaketi sebebiyle lige verilen arayı hazırlık maçları ile sürdüren Beşiktaş, Eyüpspor ile karşı karşıya geldi. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanan mücadeleyi Siyah-Beyazlılar 3-2 kazanırken goller yeni transferlerin ayağından geldi. Beşiktaş'ın gollerini 43. dakikada Aboubakar, 47'de Onur Bulut ve 56. dakikada penaltıdan Alexandru Maxim kaydetti. Eyüpspor'un golleri ise 20. dakikada Mustafa Pektemek ve 84. dakikada Olivier Thill'den geldi.



    ROSİER'İN İLACI GHEZZAL
    Beşiktaş'ın sağ beki ve kanadı olan iki oyuncu birlikte oynadığı dönemlerde üst düzey performanslarıyla göz doldurmuştu. Ancak özellikle Rosier'in, Ghezzal olmadığında verimliliğinin düştüğü ve gerilediği gözle görüldü. Ümraniyespor ile oynanan hazırlık maçında çok iyi bir performans gösteren Rosier'in jeneriklik de bir gol attığı ifade edildi.



        KARARI KULÜP VERECEK
        Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği iddia edilen Cremonese'nin sol beki Emanuele Valeri'nin menajeri Daniele Ferri önemli açıklamalar yaptı. Ferri, "Türkler oyuncumla temasa geçti. Şu anda söyleyebileceğim şey, biz Cremonese'deki sözleşmemize sadık kalacağız. Kararı verecek olan kulüp" ifadelerini kullandı.



        ALIOSKI'DE UMUT ABD
        Fenerbahçe'nin Kuzey Makedonyalı futbolcusu Ezgjan Alioski, Sarı-Lacivertliler'deki performansıyla hayal kırıklığı yarattı. Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'un gözünden düşen ve süre bulmakta da zorlanan 31 yaşındaki futbolcunun menajeri, oyuncusuna yeni bir kulüp arıyor. Alioski'nin menajerinin MLS'ten bazı kulüplerle kontak kurduğu öğrenildi. Transfer dönemi 31 Ocak'ta açılan ABD Ligi'nde kulüpler 24 Nisan'a kadar kadrolarını güçlendirebilecek. Sezon sonunda kontratı bitecek oyuncu Fenerbahçe'de gözden çıkarılmış durumda. Suudi ekibi Al Ahli ile de 2024'e kadar sözleşmesi bulunan oyuncu ayrılığa sıcak bakıyor. 6.5 milyon euro değer biçilen Alioski, Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe formasıyla 20 maça çıktı ve 1 gol kaydetti.



        SERDAR DURSUN'DAN RAKOW'A TRANSFER YANITI
        Almanya 2. Ligi'nde Darmstadt formasıyla 27 gol atıp gol kralı olduktan sonra Fenerbahçe'ye transfer olan Serdar Dursun'un takımdan ayrılacağı yönündeki iddialar sürüyor. Polonya basını, Rakow'un talip olduğu 31 yaşındaki golcüyle ilgili son durumu paylaştı. İddiaya göre; Dursun'un birkaç yüz bin euro tutarında garanti ücret istediği, bunun gerçekleşmesi halinde ise Dursun'un Polonya Ligi'nin en pahalı futbolcusu olacağı belirtildi. Serdar Dursun, bu sezon Fenerbahçe'de 16 maçta 3 gol 2 asistlik katkı yaptı.



            İSMAİL YÜKSEK ŞİMDİ GİDEMEZ
            Saha içindeki performansı ve mücadelesiyle Fenerbahçe taraftarlarının beğenisini kazanan, Sarı-Lacivertliler'le de 2027 yılına kadar yeni bir sözleşme yapan İsmail Yüksek, halen Avrupa takımlarının radarında bulunuyor. 23 yaşındaki orta saha oyuncusu ile ilgili Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus'un raporu ortaya çıktı. İyi bir iletişim kurduğu İsmail Yüksek ile yola devam edilmesi yönünde bir rapor sunan Portekizli çalıştırıcı, öğrencisinin daha da gelişeceği ve ilerleyen dönemlerde kulübe ciddi bir bonservis kazandırabileceği görüşünü paylaştı.

            İLK 11 ŞANSI ARTTI
            Jesus'un İsmail Yüksek için gelen teklifleri veto ettiği öğrenildi. Ayrıca deneyimli çalıştırıcının, bu sezon 19 maçta 1 gol, 1 asist üreten Yüksek'e daha fazla şans vermeyi düşündüğü ifade edildi.



            DERS TAKTİK HEDEF KONYASPOR
            Fenerbahçe, 25 Şubat Cumartesi günü sahasında Konyaspor ile oynayacağı 23. hafta erteleme maçının hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla devam etti. Antrenmanda koşu, ısınma, koordinasyon, çabukluk çalışmalarının yanı sıra taktiksel ve bireysel çalışmalar üzerinde duruldu. Hazırlıklar bugün sürecek.



            FENERBAHÇE BEKO PARTİZAN KARŞISINDA
            Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'in 25. haftasında bugün deplasmanda Partizan ile karşı karşıya gelecek. Stark Arena'da oynanacak mücadele TSİ 23.00'te başlayacak. Sarı-Lacivertliler 13 galibiyet, 9 yenilgi ile ligde 5. sırada yer alırken, Sırp ekibi ise 13 galibiyet ve 11 mağlubiyet ile 6. basamakta bulunuyor.



                MURAT AKSU'DAN ERSEN MARTİN'E ZİYARET
                Türkiye Futbol Federasyonu Başkanvekili Murat Aksu, aort damarının yırtılması sebebiyle operasyon geçiren eski futbolcu Ersen Martin'e ziyarette bulundu. TFF'den yapılan açıklamada, "Murat Aksu, yoğun bakımdan çıkan ve tedavisi devam eden eski milli futbolcumuz Ersen Martin'i hastanede ziyaret etti" ifadeleri kullanıldı.



                TANER SAVUT SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
                Yaşanan depremlerde Hatay'da enkaz altında kalan ve hayatını kaybeden Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut için dün memleketi İzmir'de cenaze töreni düzenlendi. Törene Savut'un ailesi ve yakınlarının dışında Hatay Teknik Direktörü Volkan Demirel, Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ve futbol camiasından birçok isim katıldı.



                TVF 8 TAKIMIN LİGDEN ÇEKİLDİĞİNİ AÇIKLADI
                TVF, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle 3 kentte yer alan 8 takımın liglerden çekilme talebinin kabul edildiğini duyurdu. Efeler Ligi'nden Hatay Büyükşehir Bld , Erkekler 2. Lig'den Malatya Büyükşehir Bld. ile Hatay Üzümdalı, Erkekler 1. Lig'den Gaziantep Gençlik ile Hatay Yeşilkent, Kadınlar 1. Lig'den Gaziantep Merinos ve Kadınlar 2. Lig'den Hatay Gençlikspor ile Antakya Belediyesi'nin 2022- 2023 sezonunun kalan bölümünde ligden çekilme talebi kabul edildi.



                    BABASIYLA BULUŞTU
                    Zaniolo, depremde hayatını kaybeden G.Saray taraftarı Muhammed Emin Özkan'ın babası Doğan Özkan ile buluştu. 17 yaşında vefat eder genç taraftarın anısına 17 numaralı formayı giyecek olan Zaniolo, Doğan Özkan'a imzalı formasını hediye etti. Doğan Özkan, G.Saray kulübünün misafiri olarak futbol takımının kaldığı otelde ağırlandı.

                    GALATASARAY DEVLERİ SOLLADI
                    Ocak ayı boyunca twitter'da en fazla etkileşim alan ikinci takım Galatasaray oldu. Sarı-Kırmızılılar, 12.8 milyon etkileşim ile 2. sırada yer alırken Barcelona 14.6 milyon ile zirveye çıktı. Fenerbahçe, 5.3 milyon etkileşim ile 10., Beşiktaş ise 3 milyon etkileşim ile 15. basamakta kendisine yer buldu. Listede İspanyol devi Real Madrid 4. sırada yer aldı.

                    ASLAN'DAN BORÇ AÇIKLAMASI
                    Galatasaray yaz transfer döneminde Rapid Wien'den kadrosuna kattığı Yusuf Demir ile ilgili eski kulübünün vadesi geçmiş bir alacağının olmadığını duyurdu.

                    40 YILLIK G.SARAYLI GİBİ
                    G.Saray'ın Hatayspor'dan kadrosuna dahil ettiği Adekugbe kampta göstermiş olduğu performansla sınıfı geçti. Tecrübeli oyuncu dün hazırlık maçında görev aldı. Adaptasyon sürecini kısa sürede atlatması dikkat çekti.

                    BOEY TRİBÜNDE
                    İKİ maçta da yer almayan Sacha Boey'un transfer olacağı iddia edildi. Fransız sağ bek, akşamki Pendik maçını tribünden seyretti.

                    CİMBOM İKİ ÖZEL MAÇ YAPTI
                    Antalya'da hazırlık kampına giren G.Saray iki maç yaptı. Aslan 14.00'te G.Birliği ile karşılaştı ve maça Jankat, Ross, Emin, Nelsson, Adekugbe, Sergio Oliveira, Torreira, Mata, Barış, Kerem, Icardi 11 ile başladı. Maç Icardi (45), Barış Alper (90) ve Yasin Güreler (50) ile Erkan Eyibil'in (63) golleriyle 2-2 bitti. 19.00'da ise Cimbom, Pendik'le karşılaştı ve Okan, Dubois, Kaan, Abdülkerim, Kazımcan, Berkan, Emre Taşdemir, Midstjö, Yunus Akgün, Rashica ve Gomis ile maça çıktı. Sarı-Kırmızılılar, 3-1 kazanırken golleri Berkan, Yunus ve Rashica attı. 26 Şubat'ta rakip Alanya olacak.

                    600 BİN EUROLUK MAÇ!
                    UEFA Konferans Ligi Play-Off turu rövanşında Basel ile karşılaşacak olan Trabzonspor, rakibini elemesi halinde 600 bin euro değerindeki tur geçme priminin sahibi olacak. Fırtına, Konferans Ligi'nde play-off turuna kaldığı için de 300 bin euro kazanmıştı.

                    GREMİO'NUN GUSTAVO HENRİQUE ÇEKİNCESİ
                    Kiralık oynadığı F.Bahçe'de gelecek planlamasında olmayan Gustavo Henrique'nin adı Gremio ekibiyle anılmıştı. Brezilya basını Gremio'nun 29 yaşındaki futbolcunun yaşadığı sakatlıklar sebebiyle endişe duyduğunu ve transferden vazgeçtiğini yazdı.

                    EMRE MOR HIRS KÜPÜ
                    Fenerbahçe'de yeniden kendini bulmak için yoğun uğraş veren Emre Mor, antrenmanlarda hırslı bir görüntü ortaya koyuyor. Daha fazla 11'de şans bekleyen futbolcu, şu ana kadar 27 maçta 3 gol, 3 asist kaydetti.

                    JESUS'TAN ŞAMPİYONLUK SÖZÜ
                    Jorge Jesus sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Şampiyonluk mücadelesine geri dönüş için hazırlıklarımıza devam ediyoruz" ifadesini kullandı. Bu paylaşımı taraftarlar beğeni yağmuruna tuttu.

                    G.SARAY CADİ LA SEU'YU EZDİ GEÇTİ
                    Eurocup Kadınlar Basketbol'da Galatasaray Çağdaş Faktoring, İspanyol temsilcisi Cadi La Seu ile deplasmanda karşılaştı. Cimbom maçı 86-61 kazanarak büyük avantaj sağladı. Rövanş maçı 1 Mart'ta İstanbul'da oynanacak.

                    FENERBAHÇE LİDER BİTİRDİ
                    Kadınlar EuroLeague A Grubu 13. hafta maçında F.Bahçe Alagöz Holding, Valencia Basket'i 93-61 mağlup ederek üst üste 11. galibiyetine imza attı ve gruptan lider çıkmayı garantiledi.

                    KURUL TOPLANTISI ERTELENDİ
                    Beşiktaş Kulübü, 25 Şubat Cumartesi günü yapılması planlanan divan kurulu toplantısının Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ertelendiğini duyurdu.

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