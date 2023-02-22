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    • Spor
    • 23.02.2023 07:00
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    • 23.02.2023 07:00
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    Hakan Çalhanoğlu ödülünü depremzedelere adadı: "Aklım ve kalbim sizlerle"

    UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçlarında Manchester City deplasmanda Leipzig ile 1-1 berabere kalırken, Inter ise sahasında Porto'yu 1-0 mağlup etti. Inter'in Portekiz temsilcisi Porto'yu 1-0 yendiği maçta, maçın oyuncusu seçilen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, ödülünü depremzedelere bağışladı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Depremzedelere adadı: Aklım ve kalbim sizlerle

    UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda İtalyan takımı Inter'in Portekiz temsilcisi Porto'yu 1-0 yendiği maçta, maçın oyuncusu seçilen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, ödülünü depremzedelere bağışladı.

    Inter'in Romelu Lukaku'nun 86. dakikada attığı golle 1-0 kazandığı Porto karşılaşmasında 90 dakika sahadaki mücadelesiyle takdir toplayan Hakan Çalhanoğlu, müsabaka sonunda "maçın en değerli oyuncusu" ödülüne layık görüldü.

    Çalhanoğlu, Instagram hesabından ödülle çekilmiş fotoğrafını koyarak, "Bu ödülü ülkemde depremden zarar gören bütün vatandaşlarımıza armağan ediyorum. Aklım ve kalbim sizlerle." mesajını Türkçe, İtalyanca ve İngilizce olarak paylaştı.

        Bu arada, Corriere dello Sport gazetesi, maçtaki performansından ötürü Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'e hem saha içinde hem saha dışında lideri olmaya devam ettiğini yazdı.

        ALMANYA'DA KAZANAN YOK
        Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının son 16 turu ilk maçları tamamlandı. Türk asıllı Hollandalı hakem Serdar Gözübüyük'ün yönettiği maçta Alman ekibi Leipzig ile İngiliz temsilcisi Manchester City karşı karşıya geldi.

        Manchester City, 27. dakikada Riyad Mahrez'in attığı golle 1-0 öne geçti. Ev sahibi takım, 70. dakikada Josko Gvardiol ile beraberliği yakaladı. Kalan bölümde başka gol olmayınca mücadele 1-1 sona erdi.
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            Haberler Spor Hakan Çalhanoğlu ödülünü depremzedelere adadı: "Aklım ve kalbim sizlerle"
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