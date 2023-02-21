Yeni Malatyasporlu Barış Başdaş deprem felaketini Alman TV'sine anlattı: Atom bombası atılmış gibiydi

Yeni Malatyasporlu Barış Başdaş deprem felaketini Alman TV'si ZDF'ye anlattı. Deprem gecesi kulüp tesislerinde kaldığını söyleyen Barış Başdaş, "Aniden sallanmaya başladık. Uyandım ve etrafa baktım. 3-4 saniye sonra yatağın sağına doğru düştüm. Atom bombası atılmış gibi hissettim. Sonra koşmaya başladım. Elektrik kesildi. Duvarlardan küçük taşlar ve tozlar dökülüyordu. İkinci kattan aşağı atladım ve bileğimi burktum. Aşağı atlayınca, her yeri kanayan bir takım arkadaşımı gördüm" dedi. Tecrübeli futbolcu sözlerini şöyle sürdürdü: "Hava çok soğuktu. İnsanlar o an uyuduğu için kısa kıyafetler giymişti. Kar yağıyordu, hava buz gibiydi.
KUNTZ DA KONUŞTU
Birçok insanın, sıcak bir şeyler giymek için evlerine dönecek durumu bile yoktu" Aynı yayına telefon bağlantısıyla katılan A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Türkiye'nin 3 büyük kulübü Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın depremzedeler için ortak kampanyalar yürüttüğünü belirtti ve Almanya Futbol Federasyonu ile geliri depremzedelere gidecek olan bir dostluk maçı için girişimleri olduğunu belirtti.
BAKANIMIZ TÜM İHTİYAÇLARI KARŞILADI
Kahramanmaraş depremlerinin ardından eski futbolcu Gökhan Zan, açıklamalarda bulundu. Şehrin gıda ihtiyaçlarını ilk günlere oranla karşıladıklarını söyleyen Gökhan Zan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür etti. Zan, "Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Kasapoğlu beni aradı ve gerekli ihtiyaçların hepsini karşıladı. Siyasi parti ve din, dil, mezhep ayrımı yapmadan destek olan herkese çok teşekkür ediyorum" dedi. Bazı fırsatçıların çıktığını da söyleyen Zan, "Ev sahipleri inanılmaz yüksek fiyatlar istiyor. Kasaplarda ürünlerin tamamında büyük bir artış söz konusu. Bunlar çok sıkı denetlenmeli" diye konuştu.
GANA ATSU'YA AĞLIYOR
Hataysporlu Christian Atsu, yıkılan rezidansın enkazı altında kalarak hayatını kaybetti. Yıldız futbolcunun cenazesi, Gana'ya götürüldü. Atsu'nun tabutu Gana ulusal bayrağına sarılırken, tabutun taşınması esnasında birçok kişi gözyaşlarına hakim olamadı. Başkan yardımcısı Bawumia, Atsu'nun ölümünün acı verdiğini ve yaslı aileye Gana hükümeti ve halkının taziyelerini iletti. Atsu'nun ablası da "Depremden birkaç saat önce bazı aile üyeleriyle uzun tartışmalar yapması bizi daha da yıktı" ifadelerini kullandı.
KARDEŞLERİMİZ İÇİN BURADAYIZ
Hatay'daki arama kurtarma çalışmalarına Özbekistan'dan gelen bir ekip de katılmıştı. Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük'ün Özbek futbolcusu Otabek Shukurov da bölgeye giderek çalışmalara destek verdi. Shukurov, "Kardeşlerimiz için buradayız. Acınız acımızdır" dedi.
ALPEREN'DEN ANLAMLI MESAJ
Alperen Şengün'ün NBA All-Star Yükselen Yıldızlar Turnuvası'nda giydiği ayakkabı dikkat çekti. Maraş merkezli depremler sebebiyle üzüntüsünü daha önce de dile getiren Şengün'ün ayakkabısında, "Kalbimizdesiniz" ifadesi yer aldı.
ÖZBEK AFET BÖLGESİNDE
Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, depremden etkilenen afet bölgeleri Kahramanmaraş, Gaziantep ve Hatay'a gitti.