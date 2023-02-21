Yeni Malatyasporlu Barış Başdaş deprem felaketini Alman TV'sine anlattı: Atom bombası atılmış gibiydi

Yeni Malatyasporlu Barış Başdaş deprem felaketini Alman TV'si ZDF'ye anlattı. Deprem gecesi kulüp tesislerinde kaldığını söyleyen Barış Başdaş, "Aniden sallanmaya başladık. Uyandım ve etrafa baktım. 3-4 saniye sonra yatağın sağına doğru düştüm. Atom bombası atılmış gibi hissettim. Sonra koşmaya başladım. Elektrik kesildi. Duvarlardan küçük taşlar ve tozlar dökülüyordu. İkinci kattan aşağı atladım ve bileğimi burktum. Aşağı atlayınca, her yeri kanayan bir takım arkadaşımı gördüm" dedi. Tecrübeli futbolcu sözlerini şöyle sürdürdü: "Hava çok soğuktu. İnsanlar o an uyuduğu için kısa kıyafetler giymişti. Kar yağıyordu, hava buz gibiydi.







KUNTZ DA KONUŞTU

Birçok insanın, sıcak bir şeyler giymek için evlerine dönecek durumu bile yoktu" Aynı yayına telefon bağlantısıyla katılan A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Türkiye'nin 3 büyük kulübü Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın depremzedeler için ortak kampanyalar yürüttüğünü belirtti ve Almanya Futbol Federasyonu ile geliri depremzedelere gidecek olan bir dostluk maçı için girişimleri olduğunu belirtti.