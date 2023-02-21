Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 21.02.2023 17:31
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.02.2023 17:31
    ABONE OL

    Vincent Aboubakar depremzede Semih'e imzalı forma gönderdi!

    Beşiktaş’ın golcü futbolcusu Vincent Aboubakar, deprem felaketinden etkilenen siyah-beyazlı taraftar Semih'in isteğini yerine getirerek kendisine imzalı forma gönderdi.

    Aboubakar depremzede Semih’e imzalı forma gönderdi!

    Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremlerden etkilenen çocuklar için spor camiasının destekleri sürüyor. Beşiktaşlı futbolcu Aboubakar da afetzede siyah-beyazlı taraftar Semih'e imzalı forma gönderdi.

    Kulübün sosyal medya hesabına açıklama yapan 31 yaşındaki oyuncu, "Herkesi çok fazla etkileyen çok zor zamanlardan geçiyoruz. Türk halkının dayanışmaya ve yardımlaşmaya ihtiyacı var. Bizde bu dayanışmanın ve yardımın bir parçası olmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Depremden etkilenen Semih'e ve ailesine dualarımı iletiyorum. Umarım her şey onlar için iyi olur. Bu formayı da onun adına imzalıyorum" ifadelerini kullandı.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Fatih Altaylı’dan rezil paylaşım!
    Haberler Spor Vincent Aboubakar depremzede Semih'e imzalı forma gönderdi!
        SON DAKİKA