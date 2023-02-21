Transfer haberleri | Fenerbahçe 18’lik o ismin peşinde!

Sezon başında kadrosuna yıldız oyuncuları katan Fenerbahçe, Süper Lig'e müthiş bir başlangıç yaptı. Dünya Kupası arasına kadar oynadığı futbolla taraftarlarını mest eden Sarı-Lacivertliler ara sonrası ise liderliği ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırdı. Fenerbahçe kış transfer sezonunda da transferlerine devam etti.