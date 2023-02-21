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    • Spor
    • 21.02.2023 11:40
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    • 21.02.2023 11:40
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    Transfer haberleri | Fenerbahçe 18'lik o ismin peşinde!

    Süper Lig'de şampiyonluk adaylarından Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Son dönemde kadrosuna kattığı genç yeteneklerle adından söz ettiren Sarı-Lacivertliler, Hollanda Ligi ekiplerinden De Graafschap'ta forma giyen 18 yaşındaki sol kanat oyuncusu Başar Önal ile yakından ilgileniyor. İşte transferle ilgili ayrıntılar…

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Transfer haberleri | Fenerbahçe 18’lik o ismin peşinde!

    Sezon başında kadrosuna yıldız oyuncuları katan Fenerbahçe, Süper Lig'e müthiş bir başlangıç yaptı. Dünya Kupası arasına kadar oynadığı futbolla taraftarlarını mest eden Sarı-Lacivertliler ara sonrası ise liderliği ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırdı. Fenerbahçe kış transfer sezonunda da transferlerine devam etti.

    Transfer haberleri | Fenerbahçe 18’lik o ismin peşinde!

    AFRİKALI GENÇLER TRANSFER EDİLDİ

    Sarı-Lacivertliler geçtiğimiz günlerde akademi bünyesine iki yeteneği dahil etmişti. Fenerbahçe'de 2005 doğumlu Afrikalı iki genç ismi kadrosuna kattı. Geleceğe ve gençlere yatırım projesi kapsamında, Gambiyalı 2005 doğumlu iki oyuncu Cherno Alagie Jobe ve Cherno Saho akademi kadrosuna katıldı.
    Transfer haberleri | Fenerbahçe 18’lik o ismin peşinde!

    YENİ HEDEF HOLLANDA'DAN BAŞAR ÖNAL

    Fenerbahçe genç yıldızların peşini bırakmıyor. Yeni hedef ise Hollanda Ligi temsilcilerinden De Graafschap'ta forma giyen Başar Önal… 18 yaşındaki futbolcu için girişimlerini hızlandıran yönetimin transferi sonlandırmak için yoğun bir mesai harcadığı belirtildi. Geçen yıl A Takım'a yükselen genç yıldız ortaya koyduğu başarılı futbolla dikkatleri çekiyor.
        Transfer haberleri | Fenerbahçe 18’lik o ismin peşinde!

        27 MAÇTA 8 GOLE KATKIDA BULUNDU

        Transfermarkt verilerine göre 200 bin Euro değeri olan sol kanat oyuncusu bu sezon 27 maçta forma giyerken 6 gol ve 2 asist üretti. Hızı dışında top tekniğiyle de dikkatleri üzerine çeken Başar, A Milli Takımımız'ın da formasını giyiyor.

        Transfer haberleri | Fenerbahçe 18’lik o ismin peşinde!

        U19 Milli Takımı'nda 3 kez forma giyerken 1 gol attı. Başar Önal'ın kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.
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