Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 21.02.2023 16:45
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.02.2023 16:45
    ABONE OL

    Taner Savut'un cenazesi İzmit'te toprağa verilecek!

    Kahramanmaraş merkezli depremde yıkılan Hatay’ın Antakya ilçesindeki Rönesans Rezidans’ın enkazından çıkarılan Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut’un cenazesinin, yapılan DNA testinin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde olduğu öğrenildi.

    Taner Savut’un cenazesi İzmit’te toprağa verilecek!
    Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler 11 ili etkiledi. Hatay'ın Antakya ilçesindeki Rönesans Rezidans da yaşanan depremin ardından yıkıldı. Rezidansın enkazında yapılan arama ve kurtarma çalışmaları sırasında geçtiğimiz günlerde Hataysporlu futbolcu Atsu'nun cansız bedenine ulaşılırken; aynı binada kaldığı bilinen Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut'tan ise haber alınamadı. Dün Adana'da bir hastanede Taner Savut'a benzeyen kişinin olduğunun belirtilmesinin ardından Savut'un ağabeyi Ali Savut, Adana'ya giderek DNA örneği verdi. Yapılan DNA testinin ardından da Taner Savut'un cenazesinin Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde olduğu öğrenildi.

    Kente gelen Savut'un ağabeyi Ali Savut, Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel ile yakınları, Taner Savut'un cenazesini teslim aldı. Savut'un cenazesi, defnedilmek üzere Adana'dan memleketi İzmir'e götürüldü.

    Taner Savut, yarın Hacı Fatma Tatari Cami'ndeki ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Akşener’den Kılıçdaroğlu’na bir veto daha!
    Haberler Spor Taner Savut'un cenazesi İzmit'te toprağa verilecek!
        SON DAKİKA