Hatayspor'dan yapılan açıklamada, "Başımız sağ olsun. Sportif direktörümüz Taner Savut'u kaybetmenin derin acısını yaşıyoruz. Hocamıza yüce Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Seni unutmayacağız Taner hoca. Mekanın cennet olsun. Her zaman kalbimizdesin." ifadeleri kullanıldı.

TFF VE KULÜPLERDEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve birçok kulüp Savut için başsağlığı mesajı yayımladı.

TFF'den paylaşılan mesajda, "Spor Toto Süper Lig kulüplerinden Atakaş Hatayspor'un Sportif Direktörü Taner Savut'un ülkemizi yasa boğan deprem felaketinde hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Taner Savut'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve Hatayspor camiasına başsağlığı dileriz." denildi.

Öte yandan Fenerbahçe Kulübü de kendi hesabından, daha önce sarı-lacivert forma giydiğini belirttiği Savut'un, Fenerbahçe formalı bir fotoğrafını yayımlayarak başsağlığı mesajı iletti.

Galatasaray ve Trabzonspor ise, yayımladıkları mesajlarla Hatayspor ve Savut ailesine başsağlığı sundu.