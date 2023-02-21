Serdar Dursun Adım adım Rakow’a gidiyor

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Serdar Dursun'un adı transferde Avrupa takımlarıyla anılmaya devam ediyor. Golcü futbolcunun Polonya ekibi Rakow Czestochowa'ya transfer olacağı iddia edildi. Polonya Ligi'nde ikinci Legia Varşova'nın 10 puan önünde bulunan lider Rakow Czestochowa, Serdar Dursun'a kancayı attı. Transfer dönemi 28 Şubat'ta sona erecek olan Polonya ekibine 31 yaşındaki futbolcunun da sıcak baktığı konuşuluyor.







RAKOW'DAN HABER VAR

Vladislavs Gutkovskis'e alternatif arayan Rakow'un yöneticilerinden Wojciech Cygan, Sports Channel'da yaptığı açıklamada Serdar Dursun'a ilgi duyduklarını doğruladı. Cygan, "Gerçek şu ki Serdar Dursun gerçekten de düşündüğümüz oyunculardan bir tanesi. Daha geniş bir forvet hattı düşünüyoruz. Transferde neler olacağını hep birlikte göreceğiz" ifadelerini kullandı. Almanya'da Hamburg'da doğan Serdar Dursun'un Fenerbahçe ile sözleşmesi 2024'te sona erecek. Transfermarkt verilerine göre golcü futbolcuya 2.8 milyon Euro değer biçiliyor.



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