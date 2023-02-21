Josef de Souza'dan A Spor'a çarpıcı açıklamalarda bulundu: Galatasaray daha avantajlı





FAVORİSİ GALATASARAY

34 yaşındaki futbolcu, "Galatasaray, bu sezon çok iyi futbol oynuyor. Fenerbahçe de öyle. Maalesef bizim için işler yolunda gitmedi. Bazı problemler yaşadık. Çok fazla sakatlık oldu. Son haftalarda da çok iyi oynayamadık. Bence Galatasaray ve Fenerbahçe sonuna kadar savaşacak. Galatasaray'ı daha avantajlı görüyorum. 6 puan öndeler ve her maçı çok iyi oynuyorlar" ifadelerini kullandı. Josef ayrıca Türkiye'de yaşadığı güzel günleri ve Beşiktaş'ı hiçbir zaman unutmayacağını da dile getirdi.