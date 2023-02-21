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    Josef de Souza'dan A Spor'a çarpıcı açıklamalarda bulundu: Galatasaray daha avantajlı

    A Spor’a özel açıklamalar yapan Josef de Souza, “Galatasaray ve Fenerbahçe sonuna kadar mücadele edecek. Ama Galatasaray’ı favori görüyorum” dedi.

    Galatasaray daha avantajlı

    Beşiktaş'tan ayrılan ve Çin ekibi Beijing Guoan ile anlaşan Josef de Souza, İstanbul'dan ayrılırken açıklamalar yaptı. A Spor'a konuşan Brezilyalı orta saha oyuncusu, Spor Toto Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.



    FAVORİSİ GALATASARAY
    34 yaşındaki futbolcu, "Galatasaray, bu sezon çok iyi futbol oynuyor. Fenerbahçe de öyle. Maalesef bizim için işler yolunda gitmedi. Bazı problemler yaşadık. Çok fazla sakatlık oldu. Son haftalarda da çok iyi oynayamadık. Bence Galatasaray ve Fenerbahçe sonuna kadar savaşacak. Galatasaray'ı daha avantajlı görüyorum. 6 puan öndeler ve her maçı çok iyi oynuyorlar" ifadelerini kullandı. Josef ayrıca Türkiye'de yaşadığı güzel günleri ve Beşiktaş'ı hiçbir zaman unutmayacağını da dile getirdi.



    KİMSE BANA DARGINLIK YAŞAMASIN
    Sambacı formasını giydiği hiçbir kulübün taraftarının kendisine herhangi bir dargınlık yaşamaması ricasında bulundu ve "Bu duyguyla gidemem" dedi.

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    Deprem sırasında koordinasyon merkezindeydi
    Haberler Spor Josef de Souza'dan A Spor'a çarpıcı açıklamalarda bulundu: Galatasaray daha avantajlı
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