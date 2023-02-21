İtalyan devi Milan, Galatasaray’ın yıldızlarını hedefine aldı! Nicolo Zaniolo’dan sonra...

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Galatasaray'ın bu sezon kadrosuna kattığı yıldız futbolcular Nicolo Zaniolo ve Mauro Icardi, İtalyan devi Milan'ın gündeminden düşmüyor... Sarı-Kırmızılılar sezon başında Arjantinli golcü Mauro Icardi'yi PSG'den kiralamıştı. Tangocu, kısa süre içinde müthiş bir performans ortaya koydu ve dev kulüplerin listesine girdi. Cimbom'da 12 Süper Lig maçında 9 gol atan ve 6 asiste imza atan Mauro Icardi'nin Fransız ekibi PSG ile olan sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor. Aslan'ın Roma'dan 15 milyon Euro ödeyerek transfer ettiği Nicolo Zaniolo da Milan'ın takibinde... İtalyan temsilcisi, yıldız oyuncuyu Galatasaray'a transfer olmadan da renklerine katmak istiyordu. Ancak genç yıldız, İtalya'da kalmak istemedi ve soluğu Galatasaray'da aldı. Milan'ın iki yıldız için sezon sonunda resmi teklifle Galatasaray'ın kapısını çalması bekleniyor. Milan'ın Zaniolo'nun Galatasaray'daki performansına göre hareket edeceği belirtilirken, futbolcunun durumuna göre 35 milyon euroluk serbest kalma maddesini ödeyebileceği aktarıldı. 23 yaşındaki Zaniolo'ya şimdiye kadar 22.5 milyon euro bonservis ödendi.







61 DAKİKADA BİR SAHNE ALIYOR

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, her 61 dakikada bir gol katkısı veriyor. Süper Lig'de 922 dakika görev alan Arjantinli yıldız, 9 gol atarken 6 asiste imza attı. Toplamda 15 gole katkıda bulundu. Tangocu, kariyerinde 396 maçta görev aldı. 212 gol atarken 49 da asist yaptı. Arjantin Milli Takımı'nda ise 8 maçta forma giyen yıldız golcü Mauro Icardi'nin 1 golü bulunuyor.