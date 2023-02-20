Türk futbolunun efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı son yolculuğuna uğurlandı: "Hem büyük antrenör hem filozoftu"





ANCAK BİR FİLOZOF YAPABİLİRDİ

Özyazıcı'nın ailesi, sevenleri ve camiaya başsağlığı dileyen Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Değerli hocamız sadece başarılı bir sporcu, çok başarılı bir antrenör değil benim gözümde aynı zamanda bir filozoftu. Yaşadığı dönemde 1960'ların sonu 1970'lerin başı Türk futbolunun yapısını, ihtiyaçlarını ve eksiklerini o kadar iyi analiz etti ki bunu ancak bir filozof analiz edebilirdi. O dönemde ne bilgisayarlar ne de analiz raporları tutuluyordu. İhtiyaçlarını tespit etti. O başarıya giden yolun rotasını çizen bir filozoftu" diyerek duygularını dile getirdi.



TÖRENE YOĞUN KATILIM VARDI

Efsane ismin cenaze törenine Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Atilla Ataman, kulübün eski başkanlarından Mustafa Günaydın, Ahmet Celal Ataman, Trabzonsporlu eski futbolcular Hüseyin Tok, Ali Kemal Denizci, İlyas Akçay, Lemi Çelik ve Hamdi Aslan, mevcut kadrodan Uğurcan Çakır, Abdülkadir Ömür, Hüseyin Türkmen, Serkan Asan, Yusuf Yazıcı ve çok sayıda kişi katıldı.



HERKESİN HOCASI BENİM BABAMDI

Özyazıcı'nın oğlu Can Özyazıcı, babasıyla uzun yıllara dayanan geçmişini, "40 yıl beraber çalıştık. İş insanlığı, iş ahlakını ve çalışmanın önemini öğretti. Herkesin Suat hocası, benim de Suat babamdı" diyerek anlattı.