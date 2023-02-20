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    Türk futbolunun efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı son yolculuğuna uğurlandı: "Hem büyük antrenör hem filozoftu"

    Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu efsane Ahmet Suat Özyazıcı için, “Başarıya giden yolun rotasını çizen bir filozoftu. Başımız sağ olsun” şeklinde konuştu.

    Hem büyük antrenör hem filozoftu

    Türk futbolu ve Trabzonspor'un efsanevi teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı, 87 yaşında hayata gözlerini yumdu. Özyazıcı için daha önce Hüseyin Avni Aker Stadı'nın yer aldığı Millet Bahçesi'nde tören düzenlendi.

    Alana getirilen Özyazıcı'nın naaşı, Türkiye ve Trabzonspor bayraklarına sarıldı. Törenin ardından İskenderpaşa Camisi'ne getirilen Özyazıcı'nın cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Ortahisar'daki Sülüklü Mezarlığı'na defnedildi.



    ANCAK BİR FİLOZOF YAPABİLİRDİ
    Özyazıcı'nın     ailesi, sevenleri ve camiaya başsağlığı dileyen Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Değerli hocamız sadece başarılı bir sporcu, çok başarılı bir antrenör değil benim gözümde aynı zamanda bir filozoftu. Yaşadığı dönemde 1960'ların sonu 1970'lerin başı Türk futbolunun yapısını, ihtiyaçlarını ve eksiklerini o kadar iyi analiz etti ki bunu ancak bir filozof analiz edebilirdi. O dönemde ne bilgisayarlar ne de analiz raporları tutuluyordu. İhtiyaçlarını tespit etti. O başarıya giden yolun rotasını çizen bir filozoftu" diyerek duygularını dile getirdi.

    TÖRENE YOĞUN KATILIM VARDI
    Efsane     ismin cenaze törenine Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Atilla Ataman, kulübün eski başkanlarından Mustafa Günaydın, Ahmet Celal Ataman, Trabzonsporlu eski futbolcular Hüseyin Tok, Ali Kemal Denizci, İlyas Akçay, Lemi Çelik ve Hamdi Aslan, mevcut kadrodan Uğurcan Çakır, Abdülkadir Ömür, Hüseyin Türkmen, Serkan Asan, Yusuf Yazıcı ve çok sayıda kişi katıldı.

    HERKESİN HOCASI BENİM BABAMDI
    Özyazıcı'nın oğlu Can Özyazıcı, babasıyla uzun yıllara dayanan geçmişini, "40 yıl beraber çalıştık. İş insanlığı, iş ahlakını ve çalışmanın önemini öğretti. Herkesin Suat hocası, benim de Suat babamdı" diyerek anlattı.



    ÖRNEK ALDIĞIMIZ BİR İNSANDI
    Trabzonspor'un teknik patronu Abdullah Avcı, gençliğinin efsane teknik adamının merhum Ahmet Suat Özyazıcı olduğunu dile getirdi. Törende gözleri dolan Avcı, "Bizim örnek aldığımız insanlardan biriydi. Hocamızın kupa aldığında oyuncuların sırtında gezerken eşofman üzerinde kasketi vardı. Kupa alırsam ben de kasket takacağım demiştim. Hocamız gibi kupayı alırken kasket yanımdaydı" dedi.



        MUM IŞIK VERMEK İÇİN KENDİNİ YAKAR
        Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Özyazıcı'ya veda töreni sonrası duygularını anlattı. Güneş, "Herkesin saygı duyduğu bir insandı. Mum ışık vermek için kendini yakar. Ama bunu kimse bilmez. O acıyı çekerken bile çok büyük bir sabrı vardı. Hoşça kal, güle güle hocam" diye konuştu.



        YÖNETİM DÜĞMEYE BASTI
        TRABZONSPOR, Türk futbolunda iz bırakan efsane teknik direktörünü kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşarken, sosyal medyada Ahmet Suat Özyazıcı için çok sayıda duygusal mesaj paylaşıldı. Paylaşılan bu mesajlarda ise bir konu herkesin dikkatini çekti. Bordo-Mavili futbolseverler Ahmet Suat Özyazıcı'nın isminin, Trabzonspor stadyumuna verilmesi görüşünü bildirdi. Trabzonspor yöneticilerinin, taraftarlar arasında yüksek sesle dillendirilen bu konuyla ilgili hemen harekete geçtiği öğrenildi. Karadeniz ekibinin stadının adının Ahmet Suat Özyazıcı olarak değiştirilmesi düşünülüyor.

        ADI YAŞATILACAK
        Bu         hamle ile birlikte Trabzonspor'un 4 şampiyonluk yaşadığı dönemde teknik direktörlük görevini üstlenen Ahmet Suat Özyazıcı'nın ismi ölümsüzleştirilmiş olacak. Hatırlanacağı üzere Ahmet Suat Özyazıcı'nın ismi 10 yıl önce Trabzon Karadenizspor'un maçlarını oynadığı Sahil-2 Stadı'na da verilmişti.
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        Haberler Spor Türk futbolunun efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı son yolculuğuna uğurlandı: "Hem büyük antrenör hem filozoftu"
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