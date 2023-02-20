Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Kerem Aktürkoğlu’ndan depremzedelere destek

    7-0 biten Medipol Başakşehir maçında 3 gol kaydeden Galatasaray’ın yıldız ismi Kerem Aktürkoğlu, unutulmaz maçtaki topu depremzedeler adına bağışladı

    Kerem Aktürkoğlu’ndan depremzedelere destek
    Galatasaray'ın yerli yıldızlarından biri olan Kerem Aktürkoğlu, ülkemizi sarsan depremden etkilenenler için harekete geçti.

    Kendisi de bir depremzede olan Aktürkoğlu, takımı Galatasaray'ın Süper Lig'in 14. haftasında Medipol Başakşehir'i farklı yendiği karşılaşmada hat-trick yaptığı topu açık artırma ile satılması amacıyla kulüp müzayedesine hediye etti.



    Hatırlanacağı üzere Cimbom maçı 7-0 galip bitirmiş ve Aktürkoğlu da 3 golle yıldızlaşmıştı. Samimi yaklaşımıyla alkış alan Aktürkoğlu, kulübün yardım tırlarında da kolileri taşımıştı.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Fondaşın ’deliller karartıldı’ yalanına karşı gerçekler
    Haberler Spor Kerem Aktürkoğlu’ndan depremzedelere destek
        SON DAKİKA