Kerem Aktürkoğlu’ndan depremzedelere destek

Galatasaray'ın yerli yıldızlarından biri olan Kerem Aktürkoğlu, ülkemizi sarsan depremden etkilenenler için harekete geçti.
Kendisi de bir depremzede olan Aktürkoğlu, takımı Galatasaray'ın Süper Lig'in 14. haftasında Medipol Başakşehir'i farklı yendiği karşılaşmada hat-trick yaptığı topu açık artırma ile satılması amacıyla kulüp müzayedesine hediye etti.
Hatırlanacağı üzere Cimbom maçı 7-0 galip bitirmiş ve Aktürkoğlu da 3 golle yıldızlaşmıştı. Samimi yaklaşımıyla alkış alan Aktürkoğlu, kulübün yardım tırlarında da kolileri taşımıştı.
Kendisi de bir depremzede olan Aktürkoğlu, takımı Galatasaray'ın Süper Lig'in 14. haftasında Medipol Başakşehir'i farklı yendiği karşılaşmada hat-trick yaptığı topu açık artırma ile satılması amacıyla kulüp müzayedesine hediye etti.
Hatırlanacağı üzere Cimbom maçı 7-0 galip bitirmiş ve Aktürkoğlu da 3 golle yıldızlaşmıştı. Samimi yaklaşımıyla alkış alan Aktürkoğlu, kulübün yardım tırlarında da kolileri taşımıştı.