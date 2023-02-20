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    Joao Pedro mucizesi

    Rayo Vallecano ile oynanan hazırlık maçında ağır bir sakatlık geçiren ve “Nisan’dan önce dönemez” denilen Joao Pedro, mart ayı gelmeden çubuklu formayı giydi.

    Joao Pedro mucizesi
    Fenerbahçe'nin 30 Kasım'da Rayo Vallecano ile oynanan hazırlık maçında ağır bir sakatlık yaşayan ve Nisan ayında sahalara dönebileceği söyleyen Joao Pedro cumartesi günü Karagümrük ile oynanan hazırlık maçında 15 dakika forma giydi.

    Brezilyalı forvetin çok iyi bir tedavi süreci geçirdiği ve sakatlığını tamamen atlattığı ifade edildi. Pedro'nun da dönmesiyle Jesus'un forvet hattındaki eli iyice güçlendi.

    Fenerbahçe'de an itibarıyla da sakat oyuncu kalmadı.



    18 MİLYON EURO'YA SERBEST KALABİLİR
    FENERBAHÇE'NİN     yeni transferi Hollandalı sol bek Jayden Oosterwolde'nin sözleşmesinde önemli bir detay olduğu öğrenildi. O detaya göre Hollanda oyuncu 18 milyon Euro ödenmesi durumunda istediği takıma gidebilecek. Fenerbahçe, Oosterwolde'nin bonservisi için Parma'ya 6 milyon Euro ödemişti.



    MERT HAKAN'DAN ANLAMLI PAYLAŞIM
    FENERBAHÇE'NİN orta sahadaki kozlarından Mert Hakan Yandaş sarı lacivert mont giyen depremzede bir çocuğun fotoğrafını kullanarak "Unutmak Yok" şeklinde paylaşım yaptı. Yardım çalışmalarında da yer alan Mert Hakan Yandaş'ın bu paylaşımı sosyal medyada büyük ilgi gördü. Bu arada Fenerbahçe'nin kan bağışı kampanyası büyük ilgi görürken, depremzedeler için 45 yardım tırı gönderildiği de gelen haberler arasında yer aldı.



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