Hatay’da Taner Savut bekleyişi (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Maraş merkezli deprem sonrası kendisine ulaşılamayan Hatayspor'un sportif direktörü Taner Savut için arama çalışmaları devam ediyor.
Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel yaptığı açıklamada, "Taner Savut'un çevre illerdeki hastanelerde olma ihtimaline karşı fotoğrafının mümkün olduğu kadar paylaşılmasını sağlayalım lütfen" diye konuştu.
HUZUR İÇİNDE YAT CANIM KARDEŞİM
INTER'DE oynayan Belçikalı yıldız Romelu Lukaku, depremde hayatını kaybeden ve Chelsea'den eski takım arkadaşı olan Hataysporlu Christian Atsu ile ilgili bir paylaşım yaptı. Atsu ile birlikte fotoğrafını paylaşan Lukaku, "Huzur içinde yat canım kardeşim. Bunu kaldırmak zor. Seninle olmak harikaydı. Seni her zaman seveceğim" ifadelerine yer verdi.
ADANA DEMİRSPOR'A İKİ TAKVİYE BİRDEN
ADANA Demirspor iki transferi beraber açıkladı. Lacivert-maviler, Paraguay'ın Guarani ekibinden Jorge Emanuel Morel Barrios'u (sağda) sezon sonuna kadar kiraladı. 25 yaşındaki Paraguaylı ön libero bu sezon 2 maça çıktı ve sezon sonu satın alma opsiyonu var. Diğer transfer ise Gaziantep FK'dan Furkan Soyalp (solda) oldu. 27 yaşındaki orta saha, bu sezon 22 maçta forma giydi 1 gol attı, 7 asist yaptı.