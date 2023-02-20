Hatay’da Taner Savut bekleyişi (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)







HUZUR İÇİNDE YAT CANIM KARDEŞİM

INTER'DE oynayan Belçikalı yıldız Romelu Lukaku, depremde hayatını kaybeden ve Chelsea'den eski takım arkadaşı olan Hataysporlu Christian Atsu ile ilgili bir paylaşım yaptı. Atsu ile birlikte fotoğrafını paylaşan Lukaku, "Huzur içinde yat canım kardeşim. Bunu kaldırmak zor. Seninle olmak harikaydı. Seni her zaman seveceğim" ifadelerine yer verdi.