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    Hatay’da Taner Savut bekleyişi (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    Deprem sonrası kendisine ulaşılamayan Hatayspor'un sportif direktörü Taner Savut için arama çalışmaları devam ediyor. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve sizler için derlediğimiz yurttan ve dünyadan spor gündemi...

    Hatay’da Taner Savut bekleyişi

    Maraş merkezli deprem sonrası kendisine ulaşılamayan Hatayspor'un sportif direktörü Taner Savut için arama çalışmaları devam ediyor.

    Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel yaptığı açıklamada, "Taner Savut'un çevre illerdeki hastanelerde olma ihtimaline karşı fotoğrafının mümkün olduğu kadar paylaşılmasını sağlayalım lütfen" diye konuştu.




    HUZUR İÇİNDE YAT CANIM KARDEŞİM
    INTER'DE oynayan Belçikalı yıldız Romelu Lukaku, depremde hayatını kaybeden ve Chelsea'den eski takım arkadaşı olan Hataysporlu Christian Atsu ile ilgili bir paylaşım yaptı. Atsu ile birlikte fotoğrafını paylaşan Lukaku, "Huzur içinde yat canım kardeşim. Bunu kaldırmak zor. Seninle olmak harikaydı. Seni her zaman seveceğim" ifadelerine yer verdi.



    ADANA DEMİRSPOR'A İKİ TAKVİYE BİRDEN
    ADANA Demirspor iki transferi beraber açıkladı. Lacivert-maviler, Paraguay'ın Guarani ekibinden Jorge Emanuel Morel Barrios'u (sağda) sezon sonuna kadar kiraladı. 25 yaşındaki Paraguaylı ön libero bu sezon 2 maça çıktı ve sezon sonu satın alma opsiyonu var. Diğer transfer ise Gaziantep FK'dan Furkan Soyalp (solda) oldu. 27 yaşındaki orta saha, bu sezon 22 maçta forma giydi 1 gol attı, 7 asist yaptı.




        RİZESPOR ABDULLAH YİĞİTER İLE İMZALADI
        1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, deprem felaketi sonrasında Spor Toto Süper Lig'den çekilen Atakaş Hatayspor'un oyuncularından biri olan Abdullah Yiğiter'i kiralık olarak kadrosuna kattı. 23 yaşındaki kaleci sezon sonuna kadar Karadeniz ekibinde forma giyecek. Yapılan açıklamada, 2000 doğumlu kaleciye başarı dileğinde bulunuldu.



        GALATASARAY FİLM GİBİ BİR MACERA
        Cimbom'un Fransız yıldızı Leo Dubois, kulüp dergisine konuştu. Galatasaray'ın kadro kalitesine değinen Dubois, "Dünya klasmanında bir kadromuz olduğu fikrindeyim. Ben de bu takıma kupalar kazanmak için geldim. Burası benim için film gibi bir macera. Adaptasyon konusunda sorun yaşamadım. Hepimizin ortak hedefi şampiyonluk" dedi.



        NEFES KESEN MAÇTA PSG'Yİ MESSİ KURTARDI
        FRANSA Ligue 1'in 24. haftasında PSG, konuk ettiği Lille'i 4-3 yendi. Ev sahibi, 11'de Mbappe ve 17'de Neymar'la 2-0 öne geçti. Lille, Diakite ile 24'te farkı 1'e indirdi. 51'de sakatlanan Neymar yerini Ekitike'ye bıraktı. Lille, 58'de David'in penaltıdan attığı golle önce eşitliği yakaladı, ardından 69'da Bamba ile 3-2 öne geçti. 87'de Mbappe yine sahne aldı ve skoru 3-3'e getirdi. Maçta son sözü 90+5'te frikikten Messi söyledi.



            MERİH: TÜRKİYE İÇİN DUA EDİN
            İTALYA Serie A'nın 23. haftasında Atalanta evinde Lecce'yi ağırladı. Atalanta'da forma giyen milli futbolcu Merih Demiral maç öncesi ısınmaya yaşanan depremlerin ardından "PRAY FOR TÜRKİYE" yazılı tişört ile çıktı. Merih, başlattığı imzalı forma kampanyası ile de depremzedelere umut olmuştu. Maçı kazanan takım ise 2-1'lik sonuçla Lecce oldu. Konuk takımın gollerini 4. dakikada Ceesay ve 74'te Blin atarken, ev sahibinin tek sayısı 87'de Hojlund'dan geldi.



            MANCHESTER UNİTED LEİCESTER'A 3 ATTI
            İNGİLTERE Premier Lig Manchester United, Leicester City'yi konuk etti. Kırmızı Şeytanlar'ın bu sezon en etkili ismi olan Marcus Rashford 25. dakikada sahneye çıktı: 1-0. 56'da Rashford 2-0 yaptı ve bu sezon ligdeki 14. golünü kaydetti. 61'de Jadon Sancho skoru belirledi: 3-0. ManU puanını 46'ya yükseltti. Leicester ise 24 puanda kaldı. Ligde Arsenal 54 puanla lider, M. City ise 52 puanla ikinci sırada.
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            Haberler Spor Hatay’da Taner Savut bekleyişi (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)
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