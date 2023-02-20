Beşiktaş'ta N’Koudou krizi! Ayrılığa yanaşmıyor...

Beşiktaş'ta transferde hareketli saatler yaşanıyor... Dış transferde Aboubakar, Hadziahmetovic, Onur, Colley ve Maxim'i kadrosuna katan Siyah-Beyazlılar, Josef de Souza ile de yollarını ayırmıştı. Kartal'ın takımdan göndermeyi düşündüğü bir diğer isim ise sözleşmesi sezon sonunda sona erecek George Kevin N'Koudou... Kamerunlu yıldızla sözleşmeyi feshetmek için görüşmelere başlayan yönetim şu ana kadar yol alabilmiş değil. Adana Demirspor'a da önerilen yıldız oyuncunun transferi sonuçlanamamıştı. Yapılan görüşmelerde ayrılığa ikna olmayan ve gelen tekliflerin de Beşiktaş'tan aldığı maaş kadar olmaması nedeniyle 28 yaşındaki sol kanat oyuncusunun sezonu Siyah-Beyazlı takımda tamamlamaya sıcak baktığı öğrenildi.
KÖRFEZ'E GİDEBİLİR
N'KOUDOU'NUN sezon sonunda takım arkadaşı Vincent Aboubakar'ın da yardımıyla Körfez'e yüklü bir rakama transfer yapmak istediği iddia edildi. Beşiktaş ile şu ana kadar 107 maça çıkan Kamerunlu yıldız, bu karşılaşmalarda 21 gol, 9 asistle 30 gole katkı sağladı.
KÖRFEZ'E GİDEBİLİR
N'KOUDOU'NUN sezon sonunda takım arkadaşı Vincent Aboubakar'ın da yardımıyla Körfez'e yüklü bir rakama transfer yapmak istediği iddia edildi. Beşiktaş ile şu ana kadar 107 maça çıkan Kamerunlu yıldız, bu karşılaşmalarda 21 gol, 9 asistle 30 gole katkı sağladı.