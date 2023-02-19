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    • Spor
    • 19.02.2023 10:51
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    • 19.02.2023 10:51
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    NBA All-Star smaç yarışmasını Mac McClung kazandı!

    Amerikan Basketbol Ligi (NBA) All-Star 2023 kapsamındaki smaç yarışmasını, Philadelphia 76ers'tan Mac McClung kazandı.

    Smaç yarışmasını Mac McClung kazandı!

    ABD'nin Salt Lake City kentinde düzenlenen organizasyonun ikinci gününde yetenek, 3 sayı ve smaç yarışmaları yapıldı.

    Sonucu merakla beklenen smaç yarışmasında New Orleans Pelicans'tan Trey Murphy ve Philadelphia 76ers'tan Mac McClung finale yükseldi.

    Murphy finaldeki smaçlarından ortalama 49 puan aldı. Jürinin iki smacına da 50 tam puan verdiği McClung yarışmanın galibi oldu.

    76ers ile sözleşme imzaladığı 14 Şubat öncesi NBA Gelişim Ligi takımlarından Delaware Blue Coats'ta oynayan 24 yaşındaki McClung'ın, havada 360 dereceden fazla döndüğü son smacı salondaki seyircileri ayağa kaldırdı.

    3 SAYI YARIŞMASININ GALİBİ LİLLARD

    Üç sayı yarışmasının finalinde, Indiana Pacers'tan 2020 şampiyonu Buddy Hield, takım arkadaşı Tyrese Haliburton ve Portland Trail Blazers'ta Damian Lillard karşılaştı.

    Son 4 atışını da baskete çevirerek puanını 26'ya çıkaran Lillard, Hield'ın bir puan önünde yarışmadaki ilk şampiyonluğunu elde etti.

    Yetenek yarışmasını ise Jordan Clarkson, Walker Kessler ve Collin Sexton'dan oluşan Utah Jazz Takımı kazandı.

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