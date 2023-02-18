Christian Atsu’nun 4 yıl önceki o sözleri yürek yaktı!

Christian Atsu, Newcastle United'ta oynadığı dönemde The Guardian'a röportaj verdi. Bu röportajda dikkat çekici sözler sarf etti. Ganalı futbolcu Atsu'nun kendisi gibi hayatta olmayan babası Volta Nehri ile Atlantik Okyanusu'nun birleştiği yerde balıkçılık ve çiftçilik yaparak çocuklarının geçimini sağlıyordu. Atsu'nun 9 kardeşi daha var.
HİÇBİR ŞEYİM YOKTU… ŞİMDİ ÇOK ŞEYİM VAR
Atsu o dönemde yaptığı açıklamada, "Futbol hayatımı tamamen değiştirdi; Bazen olanlar bir mucize gibi görünse de, topluluğa ve aileme yardım etmemi sağladı. Hayatımdaki en önemli şey inancımdır. Bu pozisyonda olduğum için çok şanslı ve ayrıcalıklıyım. Hiçbir şeyim yoktu ve şimdi çok fazla şeyim var, bu yüzden bir şeyler vermem gerekiyor" ifadelerini kullandı.
HERKESİN YARDIMINA KOŞUYORDU
Atsu, Gana, Güney Afrika ve Hindistan merkezli, öksüz kalmış, istismara uğramış, Aids'ten etkilenmiş, kaçırılmış, çocukların olduğu hanelerde yaşayan çocuklara ev, koruma, eğitim ve destek sağlıyordu. Annesi, şimdi bir hemşire olan ikiz kız kardeşi ve diğer dört kardeşiyle sıkışık bir yatak odasını paylaştığını canlı bir şekilde hatırlayan Atsu, "Sık sık bağış yapıyorum, böylece ihtiyacı olanlar yiyecek ve eşya satın alabilirler" diyor.