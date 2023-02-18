Christian Atsu’nun 4 yıl önceki o sözleri yürek yaktı!

HİÇBİR ŞEYİM YOKTU… ŞİMDİ ÇOK ŞEYİM VAR



Atsu o dönemde yaptığı açıklamada, "Futbol hayatımı tamamen değiştirdi; Bazen olanlar bir mucize gibi görünse de, topluluğa ve aileme yardım etmemi sağladı. Hayatımdaki en önemli şey inancımdır. Bu pozisyonda olduğum için çok şanslı ve ayrıcalıklıyım. Hiçbir şeyim yoktu ve şimdi çok fazla şeyim var, bu yüzden bir şeyler vermem gerekiyor" ifadelerini kullandı.