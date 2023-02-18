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    • Spor
    • 18.02.2023 12:10
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    • 18.02.2023 12:39
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    Christian Atsu'nun 4 yıl önceki o sözleri yürek yaktı!

    Son dakika haberleri; Deprem felaketi sonrasında günlerdir haber alınamayan Hataysporlu futbolcu Christian Atsu'dan acı haber geldi; Atsu'nun menajeri Murat Uzunmehmet, sabah saatlerinde yaptığı açıklama ile, Ganalı futbolcunun yaşama veda ettiğini duyurdu. Menajer Uzunmehmet sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Christian Atsu bulundu ve maalesef hayatını kaybetti." ifadelerini kullandı. Atsu'nun naaşı Gana'ya gönderildi

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Christian Atsu’nun 4 yıl önceki o sözleri yürek yaktı!

    Christian Atsu, Newcastle United'ta oynadığı dönemde The Guardian'a röportaj verdi. Bu röportajda dikkat çekici sözler sarf etti. Ganalı futbolcu Atsu'nun kendisi gibi hayatta olmayan babası Volta Nehri ile Atlantik Okyanusu'nun birleştiği yerde balıkçılık ve çiftçilik yaparak çocuklarının geçimini sağlıyordu. Atsu'nun 9 kardeşi daha var.
    Christian Atsu’nun 4 yıl önceki o sözleri yürek yaktı!

    HİÇBİR ŞEYİM YOKTU… ŞİMDİ ÇOK ŞEYİM VAR

    Atsu o dönemde yaptığı açıklamada, "Futbol hayatımı tamamen değiştirdi; Bazen olanlar bir mucize gibi görünse de, topluluğa ve aileme yardım etmemi sağladı. Hayatımdaki en önemli şey inancımdır. Bu pozisyonda olduğum için çok şanslı ve ayrıcalıklıyım. Hiçbir şeyim yoktu ve şimdi çok fazla şeyim var, bu yüzden bir şeyler vermem gerekiyor" ifadelerini kullandı.
    Christian Atsu’nun 4 yıl önceki o sözleri yürek yaktı!

    HERKESİN YARDIMINA KOŞUYORDU

    Atsu, Gana, Güney Afrika ve Hindistan merkezli, öksüz kalmış, istismara uğramış, Aids'ten etkilenmiş, kaçırılmış, çocukların olduğu hanelerde yaşayan çocuklara ev, koruma, eğitim ve destek sağlıyordu. Annesi, şimdi bir hemşire olan ikiz kız kardeşi ve diğer dört kardeşiyle sıkışık bir yatak odasını paylaştığını canlı bir şekilde hatırlayan Atsu, "Sık sık bağış yapıyorum, böylece ihtiyacı olanlar yiyecek ve eşya satın alabilirler" diyor.

        Christian Atsu’nun 4 yıl önceki o sözleri yürek yaktı!

        KASIMPAŞA MAÇI SONRASI BİLET ALDI

        4 yıl önce The Guardian'a verdiği röportajda "Bazen yaşadıklarım bir mucizeymiş gibi geliyor" ifadesini kullanan Atsu, Kasımpaşa maçının ardından ailesinin yanına gitmek için uçak bileti aldı ancak gol atınca yaşadığı coşkuyla gitmekten vazgeçti.
        Christian Atsu’nun 4 yıl önceki o sözleri yürek yaktı!

        ÇOK İYİ OYNAYINCA VAZGEÇTİ

        Hatayspor idari menajeri Fatih İlek, "Christian Atsu, depremden önce Gaziantep FK ile yaptığımız maçtan önce, hocaya daha çok süre almak istediğini söyledi. 'Takım bulursam ayrılabilir miyim?' dedi. Volkan hoca da bu isteğini kabul etmişti. O maçta süre almadı; ama Kasımpaşa maçından sonra bileti vardı. Yurt dışına ailesinin yanına gidecekti. Kasımpaşa maçında hoca görev verdi ve Atsu çok iyi oynadı. Son saniye golünü de attı" dedi.
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