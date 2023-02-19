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    • Spor
    • 19.02.2023 16:59
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    • 19.02.2023 16:59
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    Inter'den Hakan Çalhanoğlu açıklaması!

    Serie A ekiplerinden Inter'de gösterdiği performansla dikkat çeken milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun kulüpteki geleceği belli oluyor. Inter CEO'su Giuseppe Marotta, "Hakan Çalhanoğlu ve diğer oyuncuların sözleşmelerini uzatmak için görüşmelerimiz devam ediyor. Hakan'ın menajeriyle görüşme halindeyiz. Kulüpte yeni sözleşmeyi hak eden birçok futbolcu var." ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    Inter’den Hakan Çalhanoğlu açıklaması!
    Serie A ekiplerinden Inter'de gösterdiği performansla dikkat çeken milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun kulüpteki geleceği belli oluyor.

    Sporx'in haberine göre 29 yaşındaki milli oyuncu için açıklamalarda bulunan Inter CEO'su Giuseppe Marotta, "Hakan Çalhanoğlu ve diğer oyuncuların sözleşmelerini uzatmak için görüşmelerimiz devam ediyor. Hakan'ın menajeriyle görüşme halindeyiz. Kulüpte yeni sözleşmeyi hak eden birçok futbolcu var." ifadelerini kullandı.

    Inter ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona erecek olan Hakan Çalhanoğlu, bu sezon Inter formasıyla çıktığı 31 maçta 3 gol 6 asistlik performans gösterdi.
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