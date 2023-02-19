Galatasaray'ın istediği Dybala için Portekiz devi Benfica da devreye girdi





BENFICA YAKIN TAKİPTE

Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Roma'da bu sezon 22 maçta 11 gol 6 asistlik performans ortaya koyan futbolcu Serie A ekibinden ayrılmayı düşünüyor. Portekiz temsilcisi Benfica da detaylı araştırma yaptığı oyuncunun durumunu yakından takip ediyor. Roma, futbolcunun İtalya'dan bir kulübe transfer olması durumunda 20 milyon, Çizme dışında bir kulübe transfer olması halinde ise 12 milyon euro talep edecek. Paulo Dybala'nın mevcut kulübü Roma ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde sona erecek. Yıldız isim daha önce Juventus ve Palermo formalarını da giymişti.