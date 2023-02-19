Galatasaray'ın istediği Dybala için Portekiz devi Benfica da devreye girdi

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hesapları yapan Galatasaray, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-Kırmızılılar, İtalyan devi Roma'da forma giyen Arjantinli oyuncu Paulo Dybala için harekete geçerken, Cimbom'a bu transferde Portekiz ekibi Benfica rakip oldu.
BENFICA YAKIN TAKİPTE
Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Roma'da bu sezon 22 maçta 11 gol 6 asistlik performans ortaya koyan futbolcu Serie A ekibinden ayrılmayı düşünüyor. Portekiz temsilcisi Benfica da detaylı araştırma yaptığı oyuncunun durumunu yakından takip ediyor. Roma, futbolcunun İtalya'dan bir kulübe transfer olması durumunda 20 milyon, Çizme dışında bir kulübe transfer olması halinde ise 12 milyon euro talep edecek. Paulo Dybala'nın mevcut kulübü Roma ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde sona erecek. Yıldız isim daha önce Juventus ve Palermo formalarını da giymişti.
DEĞERİ 30 MİLYON EURO
Arjantin Milli Takımı ile birlikte Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda şampiyonluk yaşayan yıldız isim Paulo Dybala'ya 30 milyon euro değer biçiliyor. Daha önce Juventus'ta da oynayan futbolcunun 2018 yılındaki market değeri ise 110 milyon euro civarındaydı.