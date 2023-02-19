Dünya futbolunun önemli yıldızları depremzedeler için harekete geçti! Messi, Neymar, Mbappe...

Dünyaca ünlü yıldızlar depremzedeler için yardım kampanyalarına devam ediyor. TFF ve Süper Lig ekipleri, 1 Mart Çarşamba akşamı depremzedeler için televizyonda spor kanallarınnın canlı yayınlayacağı bir bağış programı yapacak. Programda dünyaca ünlü futbolcular da yardımda bulanacak. Depremzedelere yardım için düzenlenecek "Omuz Omuza Türkiye" kampanyasına destek verecek Paris Saint- Germain, dünyaca ünlü futbolcular Lionel Messi, Neymar ve Kylian Mbappe'nin imzalı formalarını açık artırmada satılması için bağışlayacak.