Dünya futbolunun önemli yıldızları depremzedeler için harekete geçti! Messi, Neymar, Mbappe...

Dünyaca ünlü yıldızlar depremzedeler için yardım kampanyalarına devam ediyor. TFF ve Süper Lig ekipleri, 1 Mart Çarşamba akşamı depremzedeler için televizyonda spor kanallarınnın canlı yayınlayacağı bir bağış programı yapacak. Programda dünyaca ünlü futbolcular da yardımda bulanacak. Depremzedelere yardım için düzenlenecek "Omuz Omuza Türkiye" kampanyasına destek verecek Paris Saint- Germain, dünyaca ünlü futbolcular Lionel Messi, Neymar ve Kylian Mbappe'nin imzalı formalarını açık artırmada satılması için bağışlayacak.
HEDEF 10 BİN!
TFF ve Süper Lig kulüpleri 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasından toplanacak bağışlarla konteyner sayısını 10 bine yükseltmeyi hedefliyor. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi daha önce yaptığı açıklamada, "Taraftarlarımızı 1 Mart'ta başlatacağımız Omuz Omuza Türkiye kampanyasına katılmaya davet ediyorum. Bu afet sonrasında oluşan dayanışma, yardımlaşma, birlik ve beraberlik atmosferini daim kılmak için omuz omuza vereceğiz. Omuz omuza verip gelecek nesillere örnek olacağız" ifadelerini kullanmıştı.