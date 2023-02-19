Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Dünya futbolunun önemli yıldızları depremzedeler için harekete geçti! Messi, Neymar, Mbappe...

    TFF’nin depremzedeler için düzenleyeceği “Omuz Omuza Türkiye” kampanyasına Paris Saint-Germain’in yıldızları Neymar, Mbappe ve Messi de katılacak.

    Süper yıldızlar omuz omuza verdi

    Dünyaca ünlü yıldızlar depremzedeler için yardım kampanyalarına devam ediyor. TFF ve Süper Lig ekipleri, 1 Mart Çarşamba akşamı depremzedeler için televizyonda spor kanallarınnın canlı yayınlayacağı bir bağış programı yapacak. Programda dünyaca ünlü futbolcular da yardımda bulanacak. Depremzedelere yardım için düzenlenecek "Omuz Omuza Türkiye" kampanyasına destek verecek Paris Saint- Germain, dünyaca ünlü futbolcular Lionel Messi, Neymar ve Kylian Mbappe'nin imzalı formalarını açık artırmada satılması için bağışlayacak.



    HEDEF 10 BİN!
    TFF ve Süper Lig kulüpleri 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasından toplanacak bağışlarla konteyner sayısını 10 bine yükseltmeyi hedefliyor. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi daha önce yaptığı açıklamada, "Taraftarlarımızı 1 Mart'ta başlatacağımız Omuz Omuza Türkiye kampanyasına katılmaya davet ediyorum. Bu afet sonrasında oluşan dayanışma, yardımlaşma, birlik ve beraberlik atmosferini daim kılmak için omuz omuza vereceğiz. Omuz omuza verip gelecek nesillere örnek olacağız" ifadelerini kullanmıştı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    O bölgeye çok kritik uyarı! Çok kuvvetli geliyor
    Haberler Spor Dünya futbolunun önemli yıldızları depremzedeler için harekete geçti! Messi, Neymar, Mbappe...
        SON DAKİKA