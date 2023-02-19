‘Anadolu İhtilali’ni yapan Trabzonspor’un ve Türk futbolunun efsane ismi Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti





ABDULLAH AVCI: NUR İÇİNDE UYUSUN

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, birçok kez Ahmet Suat Özyazıcı'yı hastanede ve evinde ziyaret etmişti. Avcı, vefat haberinin ardından A Spor'a bağlanarak, "Başımız sağ olsun. Türk futbolu için Trabzonspor için Anadolu'da büyük bir şehrin temellerini futbolla ilgili atan, bir futbol adamıydı. Özkan Sümer'in de Ahmet Suat Özyazıcı'nın da toprağı bol olsun. İkisiyle de tanışma ve ziyarette bulunma şansım oldu. Hayatlarının büyük bölümlerini Trabzonspor ve Türk futbolu için adamışlar. En son hastanede ziyaret etmiştim. Nur içinde yatsın. Bu iki isimle anılmak benim için büyük onur" diye konuştu.