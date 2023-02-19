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    ‘Anadolu İhtilali’ni yapan Trabzonspor’un ve Türk futbolunun efsane ismi Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti

    Trabzonspor’un ve Türk futbolunun efsane ismi Ahmet Suat Özyazıcı, 87 yaşında hayata gözlerini yumdu. İskenderpaşa Camisi'nde öğle namazının ardından Ahmet Suat Özyazıcı'nın cenazesinin toprağa verilecek.

    Elveda hocaların hocası

    Trabzonspor tarihinin mihenk taşlarından olan Ahmet Suat Özyazıcı, 87 yaşında hayatını kaybetti. Alzheimer hastası olan bir süredir tedavi gören Özyazıcı'nın vefatı Türk spor camiasını hüzne boğdu. Bordo- Mavili kulübe hem futbolcu hem de teknik direktör olarak çok büyük hizmetlerde bulunan Özyazıcı, Trabzonspor'da Teknik Direktör olarak 1975-76, 1976-77, 1979-80, 1983-84 sezonlarında Süper Lig, 1976-77, 1977-78, 1983-84 Türkiye Kupası, 1976, 1977, 1979, 1983 yıllarında Türkiye Süper Kupası ve 1976, 1978 yıllarında Başbakanlık Kupası'nın kazandırdı. Özyazıcı, başarıları sayesinde Trabzonspor'u '4 Büyükler'den biri yaptı.



    AĞAOĞLU: EFSANEMİZDİ
    Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, A Spor'a Ahmet Suat Özyazıcı'nın vefatının ardından konuştu. Başkan Ağaoğlu, "Çok önemli bir isimdi. Sadece Trabzonspor ile alakalı değil. Ülke futbolunda çok değerli bir isimdi. Trabzonspor'u başarıdan başarıya koşturdu. Trabzonspor'un efsane yıllarında en önemli aktörlerden birisiydi Özkan Sümer ile birlikte" dedi.



    KULÜPLERDEN TAZİYE
    Vefat haberinin ardından başta Türkiye Futbol Federasyonu olmak üzere Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile diğer Süper Lig kulüpleri Ahmet Suat Özyazıcı için başsağlığı diledi.



        ÖZYAZICI'NIN İSMİ AKYAZI'YA VERİLSİN
        Trabzonspor taraftarları, hayatını kaybeden Ahmet Suat Özyazıcı'nın adının yaşatılması için seferber oldu. Taraftarlar sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla yönetime çağrıda bulundu. Şenol Güneş Spor Kompleksi içerisinde yer alan Akyazı Stadyumu'nun isminin değiştirilmesini talep eden taraftarlar, "Stadımızın ismi Ahmet Suat Özyazıcı'ya yakışır. Yönetimimiz ve başkanımız bu kararı almalıdır" yorumlarını yaptı. Akyazı Stadyumu 18 Aralık 2016'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılmıştı. Stadyum 40 bin 782 kişilik kapasiteyle UEFA standartlarına uygun şekilde inşa edildi.



        ABDULLAH AVCI: NUR İÇİNDE UYUSUN
        Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, birçok kez Ahmet Suat Özyazıcı'yı hastanede ve evinde ziyaret etmişti. Avcı, vefat haberinin ardından A Spor'a bağlanarak, "Başımız sağ olsun. Türk futbolu için Trabzonspor için Anadolu'da büyük bir şehrin temellerini futbolla ilgili atan, bir futbol adamıydı. Özkan Sümer'in de Ahmet Suat Özyazıcı'nın da toprağı bol olsun. İkisiyle de tanışma ve ziyarette bulunma şansım oldu. Hayatlarının büyük bölümlerini Trabzonspor ve Türk futbolu için adamışlar. En son hastanede ziyaret etmiştim. Nur içinde yatsın. Bu iki isimle anılmak benim için büyük onur" diye konuştu.



        BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK
        Ahmet Suat Özyazıcı'nın oğlu Hakan Özyazıcı yaptığı açıklamada, uzun zamandır Alzheimer hastalığı nedeniyle evde tedavi gören efsanevi teknik direktörün akşam saatlerinde vefat ettiğini söyledi. Hakan Özyazıcı, bugün İskenderpaşa Camisi'nde öğle namazının ardından Ahmet Suat Özyazıcı'nın cenazesinin toprağa verileceğini de kaydetti.

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        Tarihi enkaz
        Haberler Spor ‘Anadolu İhtilali’ni yapan Trabzonspor’un ve Türk futbolunun efsane ismi Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti
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