‘Anadolu İhtilali’ni yapan Trabzonspor’un ve Türk futbolunun efsane ismi Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti

Trabzonspor tarihinin mihenk taşlarından olan Ahmet Suat Özyazıcı, 87 yaşında hayatını kaybetti. Alzheimer hastası olan bir süredir tedavi gören Özyazıcı'nın vefatı Türk spor camiasını hüzne boğdu. Bordo- Mavili kulübe hem futbolcu hem de teknik direktör olarak çok büyük hizmetlerde bulunan Özyazıcı, Trabzonspor'da Teknik Direktör olarak 1975-76, 1976-77, 1979-80, 1983-84 sezonlarında Süper Lig, 1976-77, 1977-78, 1983-84 Türkiye Kupası, 1976, 1977, 1979, 1983 yıllarında Türkiye Süper Kupası ve 1976, 1978 yıllarında Başbakanlık Kupası'nın kazandırdı. Özyazıcı, başarıları sayesinde Trabzonspor'u '4 Büyükler'den biri yaptı.
AĞAOĞLU: EFSANEMİZDİ
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, A Spor'a Ahmet Suat Özyazıcı'nın vefatının ardından konuştu. Başkan Ağaoğlu, "Çok önemli bir isimdi. Sadece Trabzonspor ile alakalı değil. Ülke futbolunda çok değerli bir isimdi. Trabzonspor'u başarıdan başarıya koşturdu. Trabzonspor'un efsane yıllarında en önemli aktörlerden birisiydi Özkan Sümer ile birlikte" dedi.
KULÜPLERDEN TAZİYE
Vefat haberinin ardından başta Türkiye Futbol Federasyonu olmak üzere Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile diğer Süper Lig kulüpleri Ahmet Suat Özyazıcı için başsağlığı diledi.