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    • Spor
    • 17.02.2023 13:30
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    • 17.02.2023 13:40
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    Herkes Arsen Zakharyan'ı konuşuyor gerçekleri Takvim.com.tr yazıyor: İşte müthiş transfer hamlesinde son durum

    Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Galatasaray, bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Kadrosunu Kaan Ayhan, Nicolo Zaniolo, Sam Adekugbe gibi isimlerle güçlendiren sarı-kırmızılı ekipte listede bulunan Arsen Zakharyan ile ilgili flaş gelişmeler yaşandı.

    Emrah Karalinç
    takvim.com.tr
    G.Saray Zakharyan’ı bitiriyor gerçekleri TAKVİM açıklıyor

    Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Ara dönemde kadrosuna Kaan Ayhan, Nicolo Zaniolo ve Sam Adekugbe'yi katan Sarı-Kırmızılılar'ın gündeminde yer alan Dinamo Moskova'nın genç yıldızı Arsen Zakharyan ile ilgili flaş gelişmeler yaşandı. Peki Zakharyan Galatasaray'a gelecek mi? İşte transferle ilgili son durum ve tüm detaylar...

    TRANSFER SÜRESİ UZAMIŞTI
    Türkiye'de yaşanan ve binlerce insanımızın etkilendiği yıkıcı depremlerin ardından Türkiye Futbol Federasyonu, normalde 8 Şubat'ta bitmesi planlanan transfer döneminin 10 gün süreyle uzatıldığını açıklamıştı.

    TFF YENİ BİR BAŞVURU YAPTI
    Mehmet Büyükekşi başkanlığındaki TFF, şimdi de bu sürenin 5 Mart tarihine kadar uzatılmasını istiyor. FIFA Konseyi'nin onay vermesi halinde Türkiye'deki transfer süreci 15 gün daha uzamış olacak.

    ZAKHARYAN'DAN İLK TEKLİFE OLUMSUZ DÖNÜŞ
    Şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, orta sahaya bir takviye yapmak için harekete geçmişti. Cimbom, Dinamo Moskova'da forma giyen 19 yaşındaki Zakharyan'ı kadrosuna katmak için oyuncu ile temas kurdu. Ancak; futbolcu Aslan'dan gelen ilk teklife olumsuz yanıt verdi.

        GALATASARAY'IN MOSKOVA'YA TEKLİFİ
        Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk'un bilgisi dahilinde listeye dahil edilen Zakharyan'ın transferi için kulübü Dinamo Moskova'ya ise 8 milyon euro ve bonuslar içeren bir teklifte bulundu.

        CHELSEA DE TRANSFER ETMEK İSTEDİ AMA...
        Moskova ekibi, yaşanan siyasi olaylar nedeniyle futbolcusunu 5 büyük lige göndermeye sıcak bakmıyor. Bilindiği üzere İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Chelsea de Zakharyan'ın sürecini çok yakından takip ediyor ve oyuncuyla ilgileniyordu.

        MOSKOVA, GALATASARAY'A DAHA SICAK BAKIYOR
        Serbest kalma bedeli 15 milyon euro olarak belirlenen Zakharyan konusunda Rus ekibi Dinamo Moskova daha ılımlı bir transfer politikası yürütme kararı aldı. Dinamo Moskova, futbolcunun Galatasaray'a transferine daha sıcak bakmaya başladı.

        ZAKHARYAN NE ZAMAN GELECEK?
        Cimbom, TFF'nin başvurusu sonrası transfer dönemi 5 Mart tarihine kadar uzatılırsa Zakharyan'ı ara transfer döneminde kadrosuna katacak. Fakat; gerekli onay gelmez ve transfer süresi uzamazsa Sarı-Kırmızılılar oyuncu ile yeni sezon için şimdiden anlaşma yapmayı planlıyor.

        ZAKHARYAN'IN OYNADIĞI TAKIMLAR
        Arsen Zakharyan, kariyerine Akron Konoplev'de başlamış daha sonra da Akademia Dinamo'da futbol hayatına devam etmişti. Dinamo Moskova'nın altyapısında dikkatleri çeken futbolcu, yükselişe geçen genç futbolculardan biri durumunda.

            ÇOK AMAÇLI BİR OYUNCU
            1.82 boyundaki Zakharyan, 10 numara, orta sahanın solu ve sağında oynayabiliyor. Futbolcunun, kulübü Dinamo Moskova ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde sona erecek.

            ZAKHARYAN'IN BU SEZONKİ PERFORMANSI
            2021-22 sezonunda 34 maçta 9 gol 6 asistlik katkı vererek Dinamo Moskova'nın parlayan yıldızlarından biri olan Zakharyan, bu sezon da 22 karşılaşmada 1762 dakika süre aldı ve 3 gol 5 asistlik performans sergiledi. Zakharyan kariyeri adına en parlak dönemini 2020-21 sezonunda 28 maçta 11 gol 3 asist yaparak yaşamıştı.

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