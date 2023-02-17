Herkes Arsen Zakharyan'ı konuşuyor gerçekleri Takvim.com.tr yazıyor: İşte müthiş transfer hamlesinde son durum

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Ara dönemde kadrosuna Kaan Ayhan, Nicolo Zaniolo ve Sam Adekugbe'yi katan Sarı-Kırmızılılar'ın gündeminde yer alan Dinamo Moskova'nın genç yıldızı Arsen Zakharyan ile ilgili flaş gelişmeler yaşandı. Peki Zakharyan Galatasaray'a gelecek mi? İşte transferle ilgili son durum ve tüm detaylar...
TRANSFER SÜRESİ UZAMIŞTI
Türkiye'de yaşanan ve binlerce insanımızın etkilendiği yıkıcı depremlerin ardından Türkiye Futbol Federasyonu, normalde 8 Şubat'ta bitmesi planlanan transfer döneminin 10 gün süreyle uzatıldığını açıklamıştı.
TFF YENİ BİR BAŞVURU YAPTI
Mehmet Büyükekşi başkanlığındaki TFF, şimdi de bu sürenin 5 Mart tarihine kadar uzatılmasını istiyor. FIFA Konseyi'nin onay vermesi halinde Türkiye'deki transfer süreci 15 gün daha uzamış olacak.
ZAKHARYAN'DAN İLK TEKLİFE OLUMSUZ DÖNÜŞ
Şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, orta sahaya bir takviye yapmak için harekete geçmişti. Cimbom, Dinamo Moskova'da forma giyen 19 yaşındaki Zakharyan'ı kadrosuna katmak için oyuncu ile temas kurdu. Ancak; futbolcu Aslan'dan gelen ilk teklife olumsuz yanıt verdi.