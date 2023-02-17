Herkes Arsen Zakharyan'ı konuşuyor gerçekleri Takvim.com.tr yazıyor: İşte müthiş transfer hamlesinde son durum

CHELSEA DE TRANSFER ETMEK İSTEDİ AMA...

Moskova ekibi, yaşanan siyasi olaylar nedeniyle futbolcusunu 5 büyük lige göndermeye sıcak bakmıyor. Bilindiği üzere İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Chelsea de Zakharyan'ın sürecini çok yakından takip ediyor ve oyuncuyla ilgileniyordu.

MOSKOVA, GALATASARAY'A DAHA SICAK BAKIYOR

Serbest kalma bedeli 15 milyon euro olarak belirlenen Zakharyan konusunda Rus ekibi Dinamo Moskova daha ılımlı bir transfer politikası yürütme kararı aldı. Dinamo Moskova, futbolcunun Galatasaray'a transferine daha sıcak bakmaya başladı.