Fener’in Bertuğ aşkı! Genç yıldız ile ilgili flaş iddia

Antalyaspor bir süredir görüşmelerini sürdürdüğü Bertuğ Yıldırım'ın lisansını çıkarttı. Genç futbolcu, Hatayspor'un ligden çekilmesi sebebiyle sezonun kalan bölümünü Akdeniz ekibinde geçirecek. Hatayspor'un genç golcüsü Bertuğ Yıldırım için Galatasaray ile Fenerbahçe devredeydi. Gelen bilgilere göre Bertuğ sezonu Antalya'da geçirecek olsa da Fenerbahçe'nin bu oyuncuyu sezon sonunda kadrosuna katmayı hedeflediği öğrenildi. Hatayspor ile temaslarına devam eden Fenerbahçe, sezon sonunda Bertuğ Yıldırım'ı mutlaka renklerine bağlamak istiyor. Kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre yönetimin 21 yaşındaki santrfor için Hatayspor'dan öncelik hakkını aldığı da öne sürüldü. Fenerbahçe'nin bu transferi makul bir bonservis bedeliyle bitirmeyi planladığı da gelen haberler arasında. Bu sezon kendisine verilen şansları çok iyi kullanan Bertuğ, ligde 16 maçta 4 gol ve 1 asiste imza attı. 1.86 boyundaki Bertuğ, santrfor dışında sağ ve sol kanatta da oynayabiliyor.



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