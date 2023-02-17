Galatasaray taraftarlarını heyecanlandıran hareket! Okan Buruk'un oğlundan Paulo Dybala'ya yakın takip

SERBEST KALMA MADDESİ İPTAL OLABİLİR

Ayrıca Jose Mourinho'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Roma'nın, Dybala'nın maaşını 6 milyon euro gibi bir bedel yükseltmesi halinde serbest kalma maddesinin de iptal olabileceği dile getirildi.

GALATASARAY TARAFTARLARI HEYECANLANDI

Bu sezon Roma'da 22 maçta 11 gol 6 asistlik performans sergileyen Dybala ile ilgili yaşanan bir sıcak gelişme ise Galatasaray taraftarlarını yıldız oyuncunun transfer ihtimali konusunda heyecanlandırdı.