Galatasaray taraftarlarını heyecanlandıran hareket! Okan Buruk'un oğlundan Paulo Dybala'ya yakın takip

Ara transfer döneminde son olarak İtalyan devi Roma'da forma giyen Nicolo Zaniolo'yu transfer eden Galatasaray ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Kadrosuna takviye yapmak isteyen Cimbom'un gündemine gelen son yıldız Roma'da oynayan Paulo Dybala oldu. Peki Dybala'nın maliyeti ne kadar, Galatasaray'a transfer olacak mı? İşte yaşananlar ve tüm detaylar...
DYBALA GALATASARAY'IN GÜNDEMİNE GELDİ
Ara transfer döneminde Kaan Ayhan, Nicolo Zaniolo ve son olarak da ligden çekilen Hatayspor'un sol beki Sam Adekugbe'yi renklerine bağlayan Galatasaray ile birçok yıldız ismin adı geçmeye devam ediyor. Erden Timur'un transferle ilgili çalışmalar yaptığı bilinirken, Roma'da oynayan Arjantinli yıldız Paulo Dybala, Sarı-Kırmızılılar'ın gündemine geldi.
MALİYETİ NE KADAR?
Tangocu'nun Roma'daki sözleşmesiyle ilgili detaylar netleşti. Gazeteci Di Marzio'nun haberine göre; Roma, İtalyan kulüpleri için 20 milyon euro, İtalya dışındaki kulüpler için ise 12 milyon euro bedel belirledi.