Güle güle Josef de Souza! Beşiktaş TFF'ye bildirdi

Beşiktaş'ta Josef de Souza ile yollar ayrıldı.

Beşiktaş'ta kış transfer döneminde büyük bir hareketlilik yaşanıyor. Siyah-Beyazlılar flaş transferlere imza atarken kadrosundan önemli isimlerle de yollarını ayırıyor. Beşiktaş ara transferde öncelikli olarak forvet takviyesi yaptı. Hollandalı yıldızı Wout Weghorst'un Manchester United'a transferi sonrasında kadrosunu eski yıldızı Vincent Aboubakar ile güçlendirdi. Kamerunlu golcü, Beşiktaş'ta üçüncü dönemini geçirecek.

SAVUNMASINI DA GÜÇLENDİRDİ

Siyah-Beyazlılar, savunmasına da önemli takviyeler yaptı. Kara Kartal, Kayserispor'dan Onur Bulut'u renklerine bağlarken stoper bölgesine de Sampdoria forması giyen Omar Colley'i transfer etti. Beşiktaş, Colley için 2.3 milyon euro, Onur Bulut için ise 1 milyon Euro bonservis bedeli ödedi. İki oyuncunun transferi ile birlikte Beşiktaş savunması önemli oranda değişmiş oldu.