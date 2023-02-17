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    • Spor
    • 17.02.2023 13:58
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    • 17.02.2023 14:14
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    Güle güle Josef de Souza! Beşiktaş TFF'ye bildirdi

    Kış transfer döneminde kadrosunu önemli yıldızlarla güçlendiren Beşiktaş’ta Josef de Souza ile yollar ayrıldı. Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Josef de Souza’nın ayrılığı TFF’ye bildirildi. Beşiktaş’ta Sambacı yıldız ile yolların ayrılacağını 4 gün önce Takvim duyurmuştu. İşte ayrıntılar...

    Onur Koçhan
    Özel haber
    takvim.com.tr
    Güle güle Josef de Souza!

    Beşiktaş'ta Josef de Souza ile yollar ayrıldı.

    Beşiktaş'ta kış transfer döneminde büyük bir hareketlilik yaşanıyor. Siyah-Beyazlılar flaş transferlere imza atarken kadrosundan önemli isimlerle de yollarını ayırıyor. Beşiktaş ara transferde öncelikli olarak forvet takviyesi yaptı. Hollandalı yıldızı Wout Weghorst'un Manchester United'a transferi sonrasında kadrosunu eski yıldızı Vincent Aboubakar ile güçlendirdi. Kamerunlu golcü, Beşiktaş'ta üçüncü dönemini geçirecek.

    SAVUNMASINI DA GÜÇLENDİRDİ
    Siyah-Beyazlılar, savunmasına da önemli takviyeler yaptı. Kara Kartal, Kayserispor'dan Onur Bulut'u renklerine bağlarken stoper bölgesine de Sampdoria forması giyen Omar Colley'i transfer etti. Beşiktaş, Colley için 2.3 milyon euro, Onur Bulut için ise 1 milyon Euro bonservis bedeli ödedi. İki oyuncunun transferi ile birlikte Beşiktaş savunması önemli oranda değişmiş oldu.

    ORTA SAHAYA AMİR HADZIAHMETOVIC
    Beşiktaş, orta sahasını ise Amir Hadziahmedovic ile güçlendirdi. Konyaspor'dan transfer edilen 25 yaşındaki Bosna Hersekli yıldız için kulübün kasasından 3.2 milyon euro çıkacak. Siyah-Beyazlılar, Josef de Souza'nın ayrılığı sonrasında orta sahaya Gedson ve Amir'i monte edecek. Şenol Güneş'in öğrencileri destek transferine de imza atmak üzere… Gaziantep FK'nın Romen 10 numarası Maxim için artık saatleri saymaya başladılar.

    BAŞKA AYRILIKLAR DA OLABİLİR
    Kartal'da kış transfer sezonunda Javi Montero, Emrecan Uzunhan ve Oğuzhan Akgün'le de yollar ayrıldı. Siyah-Beyazlı yönetim, başka oyuncularla da yollarını ayırmayı planlıyor. Beşiktaş'ta bir türlü istikrarı yakalayamayan Kevin N'Koudou, Atiba Hutchinson ve Welinton için de ayrılık çanları çalıyor. Yönetim bu isimleri de takımdan göndermeyi planlıyor.

        JOSEF DE SOUZA BEIJING GUOAN'A İMZA ATACAK
        Beşiktaş'ta bu sezon diz sakatlıkları nedeniyle bir türlü bekleneni veremeyen Josef de Souza'nın sezon sonunda sözleşmesi sona eriyordu. İki taraf oturup anlaştı ve ayrılık gerçekleşti. Siyah-Beyazlılar, Josef de Souza'nın sözleşmesinin feshedildiğini TFF'ye bildirdi. 34 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Çin ekibi Beijing Guoan ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak. Bu sezon Beşiktaş formasıyla 10 resmi maça çıkan Josef, bu maçlarda 1 gol 1 asistlik katkı sağladı.

        DEPREMZEDELERE DESTEK VERDİ
        Josef de Souza, deprem sonrasında vatandaşlarımıza verdiği destekle bir kez daha gönülleri fethetti. 2020 yılından beri Beşiktaş'ta forma giyen 34 yaşındaki orta saha, ayrılık öncesi doğum günü kampanyasından toplanan 462 bin liranın afetten etkilenen çocuklar için kullanılacağını açıkladı.
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