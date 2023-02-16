Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: Canımız çok yanıyor!

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, UEFA Konferans Ligi'nde bugün oynayacakları Basel maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli teknik adam, "Milletimizin başı sağ olsun. Acımız ve üzüntümüz çok büyük. Gerçekten canımız çok yanıyor. Hayatımızın en önemli günlerinde en zor maçımıza hazırlanıyoruz. Böyle maçlara hazırlanmak kolay olmuyor. Hepimizin bu oyuna, oyun organizasyonuna odaklanması gerçekten zor. Hafta başından itibaren gün gün, adım adım bunu en iyi şekilde hem zihinsel olarak hem iletişim kurarak daha iyi hale getirmek için çalışıyoruz" diye konuştu.

Abdullah hoca, "Biz yarın (bugün) bütün enerjimizle ve duygumuzla şu anda yaşadığımız süreçten ülkenin birazcık yüzünü güldürüp kafalarını biraz oyuna çevirebilirsek bu bizi mutlu edecek" dedi.

Avcı, "Umarım son 16 turuna kalırız. Avrupa'da yolumuza devam etmeliyiz" diye konuştu.