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    • Spor
    • 15.02.2023 18:18
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    • 15.02.2023 18:18
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    Arsenal Manchester City maçı CANLI İZLE 📺 || ARSENAL MANCHESTER CITY şifresiz, kesintisiz, FULL HD, 4K, bedava CANLI YAYIN izle...

    Arsenal Manchester City maçı canlı yayınını izlemek isteyenler arama motorlarına yöneldi. İngiltere Premier Lig'in 23. haftası dev bir mücadeleye sahne olacak. Ligin ilk iki sırasında yer alan ve kıyasıya bir şampiyonluk mücadelesi veren Arsenal ile Manchester City, bu akşam karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor.

    takvim.com.tr
    Arsenal Manchester City maçı CANLI İZLE 📺

    Arsenal Manchester City maçı canlı yayın linki araştırılıyor. Oynanacak maç için artık nefesler tutuldu. Tüm dünyada ve ülkemizdeki futbolseverlerin heyecanla başlamasını beklediği Arsenal Manchester City mücadelesine ilişkin detaylar merak ediliyor. İşte Arsenal Manchester City canlı yayın izleme linki...

    ARSENAL MAN. CITY MAÇI NE ZAMAN?

    Arsenal Manchester City maçı bugün saat 22:03'da başlayacak.

    ARSENAL MAN. CITY MAÇI HANGİ KANALDA?

    Arsenal Manchester City maçı S Sport'tan canlı olarak yayınlanacak.

        MUHTEMEL 11'LER

        Arsenal: Ramsdale; White, Saliba, Gabriel, Zinchenko; Xhaka, Partey; Saka, Odegaard, Martinelli; Jesus

        Manchester City: Ederson; Lewis, Dias, Laporte, Ake; De Bruyne, Rodri, Gundogan; Mahrez, Haaland, Grealish

        SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        TFF tarafından yapılan açıklamada;

        "6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen depremler sebebiyle Cumhurbaşkanlığı kararıyla yedi gün süreyle milli yas ilan edilmiştir. Söz konusu depremler sonucu ne yazık ki büyük can kayıpları yaşadık. Birçok yaralımız ve hala enkaz altında kurtarılmayı bekleyen birçok vatandaşımız mevcut. Bu sebeplerle, tüm ülkemizi derin bir üzüntüye boğan bu deprem felaketinin ardından 07.02.2023 ve 12.02.2023 tarihleri arasında oynanması planlanan tüm profesyonel ve amatör müsabakalar Federasyonumuz tarafından ertelenmiştir."

        "10-11-12-13 Şubat tarihlerinde Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de oynanması gereken tüm profesyonel müsabakalar 17-18-19-20 Şubat tarihlerinde oynanacaktır. Sonraki haftalar buna göre planlanacaktır. Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 6 Şubat Pazartesi günü oynanması gerekirken ertelenen Hangikredi Ümraniyespor - Adana Demirspor, Bitexen Giresunspor - Yukatel Kayserispor ve Fenerbahçe - Arabam.com Konyaspor müsabakalarının 21-22-23 Şubat tarihlerinde oynanması planlanmaktadır."

            "Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında 6 Şubat Pazartesi günü oynanması gerekirken ertelenen Eyüpspor - Bodrumspor müsabakasının 7-8-9 Mart tarihlerinden birinde oynanması planlanmaktadır. Buna istinaden bu takımlarımızın 27. hafta müsabakaları yeniden düzenlenecektir. TFF 2. Lig'in 24. haftasında 8 Şubat Çarşamba günü oynanması gerekirken ertelenen müsabakalar 1 Mart Çarşamba günü oynanacaktır. Buna istinaden TFF 2. Lig'in 26. ve 27. hafta müsabakaları yeniden planlanacaktır. Erteleme maçları sebebiyle Spor Toto Süper Lig'in 24. ve 25. hafta müsabakaları ile Spor Toto 1. Lig'in 27. hafta müsabakaları yeniden planlanacaktır."

            TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, erteleme hakkında açıklama yaptı. Büyükekşi, Süper Lig'de yaptıkları 1 haftalık ertelemeyi uzattıklarını ve ligin 3, 4 Mart'ta başlamasını planladıklarını belirtti.
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            Besleme Demirtaş
            Haberler Spor Arsenal Manchester City maçı CANLI İZLE 📺 || ARSENAL MANCHESTER CITY şifresiz, kesintisiz, FULL HD, 4K, bedava CANLI YAYIN izle...
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