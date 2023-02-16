Trabzonspor-Basel | Bir maçtan daha fazlası! 30 kulüp başkanı birlikte izleyecek

Ülkemizi yasa boğan deprem felaketi sonrasında yeşil sahalara çıkacak ilk takım Trabzonspor olacak. Bordo-Mavililer, Konferans Ligi play-off turu ilk maçında bugün İsviçre temsilcisi Basel ile karşılaşacak.
Futbol dünyası, bu maçta adeta tek yürek olacak. Galatasaraylısı, Fenerbahçelisi, Beşiktaşlısı ve Trabzonsporlusu hep birlikte tribünde birlik ve beraberlik mesajı verecek.
Trabzonsporlu futbolcular, karşılaşma öncesi ısınmaya üzerinde depremde etkilenen şehirler ve plaka kodunun olduğu siyah tişört, maça da siyah formayla çıkacak.
Maçta tezahürat yapılmayacak. 4 dakika 17 saniye boyunca taraftarlar tribünlerde sessiz kalacak. Tüm takım taraftarları maçı izleyecek. Protokol tribününde maçı izleyecek olanlar ücret ödeyecek.
AFAD'a yapılacak 1500 lira tutarındaki bağış dekontu ile protokol tribününe geleceklere bilet tanımlanacak. Basın mensupları en az 100 lira ödeyerek maçı takip edecek.
Taraftarlar maça oyuncak, atkı ve bere ile gelecek. Taraftarların getirdikleri malzemeler depremzedelere bağışlanacak.
Trabzonspor ile Basel arasındaki maçı yaklaşık 30 kulüp başkanının izleyeceği öğrenildi.
BÖYLE ANLARDA FUTBOL ÖNEMSİZDİR
Basel, sosyal medya hesabından "Böyle anlarda futbol, ikinci plandadır, önemsizdir" paylaşımı yaptı. Kulüpten yapılan sosyal medya paylaşımında, "Böyle anlarda futbol, ikinci plandadır, önemsizdir. Düşüncelerimiz depremzedelerle birlikte" ifadeleri kullanıldı.