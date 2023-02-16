Trabzonspor-Basel | Bir maçtan daha fazlası! 30 kulüp başkanı birlikte izleyecek

BU KOMBİNLE GİDİYORUM!

Bir Fenerbahçe taraftarı sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Garip hissediyorum. Bu kombinle Trabzon'a gideceğim. 10 gün önce söyleseler, 'Dalga mı geçiyorsunuz' diye sorardım. Bomboş mevzular uğruna geçen onca sene! Rabbim birliğimizi bozmasın" dedi.

YAŞANANLAR DOLAYISIYLA ÖNEMSİZ BİR MAÇ

Trabzonspor'un rakibi Basel'den de benzer açıklamalar geldi. Basel Sportif Direktörü Heiko Vogel, "Yaşananlardan dolayı önemsiz bir maç. Rakibimizin olduğu gibi biz de oynamak zorunda olduğumuz bir maç olarak düşünüyoruz. Hiçbir şekilde gol sevincinin yapılmayacağını toplantıda oyuncularıma söyleyeceğim" dedi.

42 MİLYON EURO TOPLADILAR

Burak Yılmaz'ın formasını giydiği Fortuna Sittard'ın da desteklediği Hollandalı yardım kuruluşu Giro555, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için 42 milyon Euro bağış topladı.