San Antonio Spurs'un koçu Gregg Popovich Türkiye için yardım çağrısı yaptı: Karakter ve gücünüzü biliyorum

NBA ekiplerinden San Antonio Spurs'un ünlü başantrenörü Gregg Popoviç, Türkiye'de 10 ilde yıkıma neden olan depremlerin ardından yardım çağrısında bulundu. Bir dönem Diyarbakır'da da 1 sene kadar yaşayan 74 yaşındaki koç, bölge insanının inancını ve karakterini de yakından bildiğini ifade etti. Popovic, duygusal açıklamalara imza attı.

İNANÇLARINI İYİ BİLİYORUM

Popovıc, "Özellikle bölgeyi bilen biri olarak kendimi çok üzgün hissediyorum. Bir sene Diyarbakır'da yaşamıştım ve o süre zarfında genç bir adam olarak Gaziantep gibi birçok kente sehayat etmiştim. Oradaki güzel insanların inançlarını, karakterlerini ve zorlukları yenme güçlerini çok iyi biliyorum. Şunu bilmenizi istiyorum; benim gibi, takımımız gibi dünyanın dört bir yanındaki birçok insan sizler için bir şeyler hissediyor ve hayatınıza devam edebilmeniz için size iyi dileklerini gönderiyor" ifadesini kullandı.

YARDIM ETMENİN YOLUNU BULUN

Tecrübeli çalıştırıcı ayrıca, "Eğer oralarda bir yerlerde yardım edebilecek durumdaysınız yardım etmenin bir yolunu mutlaka bulmanız gerekiyor. Lütfen bir yolunu bulun. Ben öksüz ve yetim çocuklar için Darüşşafaka ile birlikte hareket edeceğim. Darüşşafaka yüzlerce yıldır faaliyet gösteren ve bu faaliyeti birçok kimsesiz çocuk için yürüten mükemmel bir kurum. Depremden etkilenenler için üzgünüm. Sizin için en iyisini diliyorum. Geçmiş olsun" açıklamasını yaptı.

ASLA YALNIZ DEĞİLSİNİZ

BASKETBOLCULUĞU döneminde Fenerbahçe'de de görev alan Barcelona'nın başantrenörü Sarunas Jasikevicius, depremzedelere destek mesajı gönderdi.

Litvanyalı, "Sizlere güç ve sabır diliyorum. Tüm dünya sizinle birlikte. Çok büyük bir trajedi. Ama burada asla yalnız değilsiniz" dedi.

KAYIPLAR İÇİN ÇOK ÜZGÜNÜZ

Golden State Warriors Başantrenörü Steve Kerr, "Yaşananları görmek çok üzücü. Türkiye'deki herkese sizi düşündüğümüzü, en iyisini umduğumuzu, hepiniz için ve bu süreçte tecrübe ettiğiniz kayıplar için çok üzgün olduğumuzu söylemek istiyorum. Dualarımız sizinle" yorumunda bulundu.