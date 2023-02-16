Ganalı Gazeteci Nuh Adams'tan Christian Atsu ile ilgili çarpıcı açıklamalar: Türkiye’yi suçlayamazsınız

Gana medyası da enkaz altında kalan ve hala ulaşılamayan Christian Atsu ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Ganalı ünlü gazeteci Nuh Adams, sosyal medya hesabından önemli açıklamalara imza attı.

Nuh Adams, "Kardeşimiz Christian Atsu'nun canlı bulunması için, mucize olması için dua etmeye devam ediyoruz. Atsu ile ilgili Türkiye'yi suçlayamazsınız. Türk halkı elinden geleni yapıyor. Yapılan suçlamalar hiçbir şeyi kolaylaştırmayacak" şeklinde konuştu.

Nuh Adams, "Enkaz altından insanları kurtarmak için gece gündüz uğraşıldı. Ancak sonuç alınamadı. Oradaki herkes depremden etkilendi. İnsanların aile ve akraba üyeleri bulunamadı. Gerçekten üzücü bir durum" ifadelerini kullandı.

Ganalı gazeteci, "Dünya Sağlık Örgütü bu felaketin dünyada meydana gelen en büyük doğal afet olduğunu söylüyor. 150 binden fazla insan halen kayıp. Belirttiğim gibi şu anda yapılan suçlamalar gereksiz" değerlendermesinde bulundu.