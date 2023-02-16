Galatasaray'da maş seferberliği

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, gündeme yönelik konuştu. Sporcularının depremzedelere yardım etmek amacıyla fedakarlıklar yaptığını belirten Sarı- Kırmızılılar'ın 1 numaralı ismi, Beyoğlu'ndaki Hasnun Galip binasının da ihtiyaç sahibi kız öğrenciler için kullanılacağını söyledi.

MAAŞLARINDAN VAZGEÇTİLER

Divan Kurulu'nda konuşan Özbek, "Hepimiz fedakarlık yapıyoruz. Sporcularımızın birçoğu aylık maaşlarını depremdeki yardım faaliyetlerini desteklemek üzere almaktan vazgeçti. Derneklerimiz ve taraftarlarımız inisiyatif aldı. Camiamızla ne kadar iftihar etsek azdır" değerlendirmesinde bulundu. Ayrıca Özbek, "Depremden etkilenen 134 kızımız için barınma ihtiyacı var. Hiç düşünmeden Hasnun Galip'e gittim. İhtiyaç sahibi kızlarımız burada konaklayacak" dedi.



