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    Barceolan'dan depremzedeler için yeni çağrı

    Türkiye’deki depremlerin ardından dünya devi Barcelona afetzedeler için desteğini sürdürdü. Katalan ekibinin teknik direktörü Xavi ve futbolcular bağış çağrısı yaptı.

    Barceolan’dan depremzedeler için yeni çağrı

    Katalan ekibi Barcelona, Türkiye'de depremden etkilenenler için sosyal medya hesabından bir video paylaştı.

    Futbolseverler tarafından büyük beğeni toplayan söz konusu videoda Barcelona'nın önde gelen isimleri, teknik heyeti ve futbolcular afetzedeler için bağış çağrısında bulundu.

    Teknik direktör Xavi, kaleci Marc-Andre ter Stegen ve diğer futbolcular da videoda yer aldı. Barcelona'nın Başkanı Joan Laporta, Türkiye ve Suriye ile dayanışma içindeyiz ve böyle zor bir zamanda yanınızdayız. Barcelona olarak insanları, işbirliği içinde olduğumuz tüm ekipleri, deprem bölgesinde faaliyet gösteren insani yardım kuruluşlarına bağış yapmaya davet ediyoruz" dedi.

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