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    • Spor
    • 15.02.2023 15:44
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    • 15.02.2023 15:44
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    Galatasaray'dan Volkan Demirel desteği! Konuşma yarım kaldı

    Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu Şubat ayı olağan toplantısında Can Çobanoğlu açıklamalar yaptı. Galatasaraylı üyeler, Volkan Demirel'in adı geçince destek alkışlarıyla konuşmayı kesti. İşte detaylar...

    G.Saray’dan Volkan Demirel desteği! Konuşma yarım kaldı
    Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu Şubat ayı olağan toplantısında Can Çobanoğlu açıklamalar yaptı.

    Can Çobanoğlu, deprem felaketinde renk tanımadan yardımlara destek veren Fenerbahçe, Beşiktaş başta olmak üzere tüm kulüplere teşekkür ederken, "Ben Türkiye Futbol Federasyonu'nda iken milli sporcumuz olarak hizmet etmiş olan Volkan Demirel kardeşim ilk işaret fişeğini atmıştır. Gözlerinden öpüyorum." dedi.

    Galatasaraylı üyeler, Volkan Demirel'in adı geçince destek alkışlarıyla konuşmayı kesti.

    "VOLKAN'IN YÜREĞİNDEKİ VATAN SEVGİSİ ÖNEMLİ!"

    Çobanoğlu, "Takımı hiç önemli değil. Yüreğindeki ay yıldız ve bayrak sevgisi, bulunduğu yere hizmet sevgisi önemli. Volkan Demirel'e ve ailesine teşekkür ediyorum." dedi.
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    Haberler Spor Galatasaray'dan Volkan Demirel desteği! Konuşma yarım kaldı
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