Mehmet Topal depremden etkilenen Malatya'ya hem yardım götürdü hem de enkaz çalışmalarına destek oldu

Türk futbolunun en önemli ve en yardımsever isimlerinden olan milli futbolcu Mehmet Topal, deprem felaketinden etkilenen memleketi Malatya'ya giderek arama kurtarma ekiplerine destek oldu. Süper Lig'de Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Medipol Başakşehir formaları giyen, İspanya devi Valencia'da da top koşturan eski milli futbolcu Mehmet Topal, depremden etkilenen memleketi Malatya'ya hem yardım götürdü hem de enkaz çalışmalarına destek oldu. depremin ikinci gününde bölgeye ulaşan Mehmet Topal, 1 tır yardım malzemesi ve ambulans gönderdi.







TÜM KÖYLERİ TEK TEK DOLAŞTI

Eski milli futbolcu, daha sonra her gün köyleri tek tek dolaşıp yakın illerden aldığı ihtiyaç malzemelerini bu köylere ulaştırdı. Mehmet Topal, memleketi Malatya için elinden gelen her türlü çabayı sarf etti. Geceleri kamyonetinde birkaç saat uyuyan, gün içinde yardım malzemeleri taşıyan Mehmet Topal'ın akşam saatlerinde ise arama kurtarma ekiplerine yardım ettiği belirtildi. Yardımseverliği ile bilinen Mehmet Topal'ın bu çabası büyük taktirle karşılandı.







ALKIŞLAR MEHMET TOPAL'A

Mehmet Topal memleketi Malatya için büyük bir vefa örneği gösterdi. Sosyal medyada Mehmet Topal'ın bu davranışı herkesin büyük alkışını topladı.

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