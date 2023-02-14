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    • Spor
    • 14.02.2023 12:50
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    • 14.02.2023 13:04
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    ÖZEL HABER | Trabzon masada diye G.Saray çekildi!

    Son dakika haberleri… Türkiye'yi acıya boğan yüzyılın felaketi sonrası spor dünyası el ele verdi. Başta 4 büyükler olmak üzere tüm Süper Lig kulüpleri deprem bölgesine yardım etmek için seferberlik ilan ederken, uzun süredir özlemini duyduğumuz birlik beraberlik rüzgarı transferde de esmeye başladı. Alınan bilgilere göre Galatasaray, Hatayspor formasını giyen Ayoub El Kaabi için harekete geçti. Ancak Trabzonspor'un Faslı yıldızı bitirme noktasına getirmesi sonrası bu transferden vazgeçildi. İşte takvim.com.tr farkıyla başkanlar düzeyinde yaşanan bu flaş görüşmenin tüm detayları…

    Muhammed Güneroğlu
    Trabzonspor masada diye Galatasaray çekildi! Transferde 6 Şubat ruhu

    Futboldaki 6 Şubat ruhu giderek etkisini artırıyor. Trabzonspor kulübü dün UEFA Konferans Ligi play-off turunda oynanacak olan Basel maçı öncesinde bir çağrıda bulunmuştu. Kaptan Uğurcan Çakır, "UEFA Konferans Ligi'nde oynamak zorunda olduğumuz Basel maçına renk ve arma ayırmaksızın büyün takım taraftarlarını bekliyoruz. Biz biriz, hep birlikte daha güçlüyüz" ifadesini kullanmıştı. Ardından bu çağrıya başta Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş olmak üzere tüm Süper Lig takımlarından olumlu yanıt gelmişti. Futbol dünyasındaki bu birlik beraberlik ortamı transfere de yansımış durumda.

    Trabzonspor masada diye Galatasaray çekildi! Transferde 6 Şubat ruhu

    TFF'NİN KARARI SONRASI HAREKETE GEÇİLDİ

    Deprem felaketinin ardından düğmeye basan Türkiye Futbol Federasyonu arka arkaya flaş kararlara imza attı. Özellikle ligden çekilen Hatayspor ve Gaziantep FK'nın formasını giyen futbolcular ilgili alınan kararlar transferi hareketlendirdi. TFF'nin açıkladığı karar göre, Süper Lig takımları, ligden çekilen Gaziantep FK ve Hatayspor'dan yabancı transferi yaparsa; A takım listesine en fazla 2 futbolcu yazılabilecek. Aynı zamanda bu futbolculardan biri 9. yabancı olarak sahada yer alabilecek.
    Trabzonspor masada diye Galatasaray çekildi! Transferde 6 Şubat ruhu

    "TRABZONSPOR İLE ANLAŞTIK"

    Galatasaray yönetimi forvet transferi için harekete geçti. Sezon başında Benfica'dan kiralanan ve bekleneni veremeyen Haris Seferovic'in sözleşmesini fesheden Sarı-Kırmızılılar gözünü Hatayspor formasını giyen Ayoub El Kaabi'ye çevirdi.
        Trabzonspor masada diye Galatasaray çekildi! Transferde 6 Şubat ruhu

        Geçtiğimiz sezon attığı 16 golle dikkatleri üzerine çeken Faslı yıldız bu sezon da şu ana kadar 8 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Galatasaray yönetiminin TFF'nin aldığı karar sonrası hemen El Kaabi'nin'nin menajeriyle temasa geçtiği öğrenildi.
        Trabzonspor masada diye Galatasaray çekildi! Transferde 6 Şubat ruhu

        Ancak yıldız futbolcunun menajeri, "Trabzonspor'la görüşüyoruz. Büyük oranda anlaşma sağladık" deyince Galatasaray'dan flaş bir hamle geldi.
        Trabzonspor masada diye Galatasaray çekildi! Transferde 6 Şubat ruhu

        EĞER BİR ANLAŞMAZLIK OLURSA…

        Başkan Dursun Özbek'in hemen Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nu aradığı ve "Başkanım El Kaabi ile ilgileniyorduk ama siz görüştüğünüz için masadan kalkıyoruz" ifadesini kullandığı öğrenildi.
            Trabzonspor masada diye Galatasaray çekildi! Transferde 6 Şubat ruhu

            Galatasaray eğer önümüzdeki günlerde Trabzonspor ile El Kaabi arasında bir anlaşmazlık yaşanması durumunda yeniden transfer için devreye girebilir. Ancak Sarı-Kırmızılılar şu anda tamamen bu transferden çekilmiş durumda.
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            Haberler Spor ÖZEL HABER | Trabzon masada diye G.Saray çekildi!
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