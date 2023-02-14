Trabzonspor masada diye Galatasaray çekildi! Transferde 6 Şubat ruhu

Futboldaki 6 Şubat ruhu giderek etkisini artırıyor. Trabzonspor kulübü dün UEFA Konferans Ligi play-off turunda oynanacak olan Basel maçı öncesinde bir çağrıda bulunmuştu. Kaptan Uğurcan Çakır, "UEFA Konferans Ligi'nde oynamak zorunda olduğumuz Basel maçına renk ve arma ayırmaksızın büyün takım taraftarlarını bekliyoruz. Biz biriz, hep birlikte daha güçlüyüz" ifadesini kullanmıştı. Ardından bu çağrıya başta Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş olmak üzere tüm Süper Lig takımlarından olumlu yanıt gelmişti. Futbol dünyasındaki bu birlik beraberlik ortamı transfere de yansımış durumda.
TFF'NİN KARARI SONRASI HAREKETE GEÇİLDİ
Deprem felaketinin ardından düğmeye basan Türkiye Futbol Federasyonu arka arkaya flaş kararlara imza attı. Özellikle ligden çekilen Hatayspor ve Gaziantep FK'nın formasını giyen futbolcular ilgili alınan kararlar transferi hareketlendirdi. TFF'nin açıkladığı karar göre, Süper Lig takımları, ligden çekilen Gaziantep FK ve Hatayspor'dan yabancı transferi yaparsa; A takım listesine en fazla 2 futbolcu yazılabilecek. Aynı zamanda bu futbolculardan biri 9. yabancı olarak sahada yer alabilecek.
"TRABZONSPOR İLE ANLAŞTIK"
Galatasaray yönetimi forvet transferi için harekete geçti. Sezon başında Benfica'dan kiralanan ve bekleneni veremeyen Haris Seferovic'in sözleşmesini fesheden Sarı-Kırmızılılar gözünü Hatayspor formasını giyen Ayoub El Kaabi'ye çevirdi.