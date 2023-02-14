Trabzonspor masada diye Galatasaray çekildi! Transferde 6 Şubat ruhu

Futboldaki 6 Şubat ruhu giderek etkisini artırıyor. Trabzonspor kulübü dün UEFA Konferans Ligi play-off turunda oynanacak olan Basel maçı öncesinde bir çağrıda bulunmuştu. Kaptan Uğurcan Çakır, "UEFA Konferans Ligi'nde oynamak zorunda olduğumuz Basel maçına renk ve arma ayırmaksızın büyün takım taraftarlarını bekliyoruz. Biz biriz, hep birlikte daha güçlüyüz" ifadesini kullanmıştı. Ardından bu çağrıya başta Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş olmak üzere tüm Süper Lig takımlarından olumlu yanıt gelmişti. Futbol dünyasındaki bu birlik beraberlik ortamı transfere de yansımış durumda.