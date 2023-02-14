İyilik meleği Josef! Beşiktaş’ın Brezilyalı yıldızı gönülleri fethetti





BREZİLYA MEDYASINA KONUŞTU

Bu arada Brezilya'da yayın yapan Globo Esporte'ye depremle ilgili açıklamalar yapan Josef de Souza, yaşanan deprem felaketinin ardından hayranlarına yardım çağrısında bulundu. Depremzede bir çocuğu evlat edinebileceğini belirten Beşiktaş'ın Brezilyalı orta sahası, "Türkiye'de devletin evlat edinme süreçlerine katılmak isteyenler için bir web sitesi açtığını öğrendim. Mersin seyahatimde kim bilir, ailemiz için bu kız çocuğuyla ilgili bir işaret alabilirim" açıklamasında bulundu.