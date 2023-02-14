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    İyilik meleği Josef! Beşiktaş’ın Brezilyalı yıldızı gönülleri fethetti

    128. saatte kurtarılan Beşiktaş taraftarı 13 yaşındaki Arda Can Övün’ü görmek ve formasını teslim etmek için Adana’ya gitti. Brezilyalı yıldız ayrıca depremde ailesini kaybeden bir kız çocuğunu evlat edinmek istediğini de açıkladı.

    İyilik meleği Josef

    Hatay'da enkaz altında kalan 13 yaşındaki Beşiktaş taraftarı Arda Can Övün, depremin 128. saatinde ekiplerin yoğun çalışmalarının ardından kurtarılmıştı. Kurtarma ekibinin, Arda'ya moral vermek için söz verdiği Beşiktaş forması için Siyah-Beyazlı kulüple iletişime geçildi. Ardından Josef de Souza genç taraftarı görmek ve formasını teslim etmek için Adana'ya gitti. Hatay'da enkazdan kurtarılan Arda'nın Adana'da tedavi edildiğini öğrenen Beşiktaş'ın Brezilyalı oyuncusu, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda "Arda selamlar. Adana'dayım, formanı getirdim. Kucak dolusu sevgiler." ifadelerini kullandı. Tecrübeli futbolcu daha sonra Arda'yı hastanede ziyaret etti ve formasını verdi.



    BREZİLYA MEDYASINA KONUŞTU
    Bu arada Brezilya'da yayın yapan Globo Esporte'ye depremle ilgili açıklamalar yapan Josef de Souza, yaşanan deprem felaketinin ardından hayranlarına yardım çağrısında bulundu. Depremzede bir çocuğu evlat edinebileceğini belirten Beşiktaş'ın Brezilyalı orta sahası, "Türkiye'de devletin evlat edinme süreçlerine katılmak isteyenler için bir web sitesi açtığını öğrendim. Mersin seyahatimde kim bilir, ailemiz için bu kız çocuğuyla ilgili bir işaret alabilirim" açıklamasında bulundu.



    GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI
    Josef de Souza'nın, Arda Can ile buluşmasında duygusal anlar yaşandı. Josef'in zaman zaman gözlerinin dolduğu da gözlerden kaçmadı.



        HERKES YARDIM ELİNİ UZATSIN
        Josef ziyaret ettiği hastanenin önünde diğer depremzedeler ile de bir araya geldi. Hem depremde yaralananlarla hem de yaralı akrabalarının yanında olanlara moral verdi ve onlarla fotoğraf çektirdi. Brezilyalı futbolcu, herkesin yardım için el ele vermesi gerektiğinin de altını çizdi.



        Deprem anından itibaren Vodafone Park'ta düzenlenen yardım kampanyasına bizzat katılan Josef dün de soluğu Adana'da aldı. Brezilyalı yıldız depremzedeleri ziyaret ederek moral verdi.



        UMUT HER ZAMAN VARDIR
        Arda Can Övün ile birlikte yakınları ve hastane çalışanları ile de sohbet eden onlara moral veren Josef, "Umut hep vardır" dedi.

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        Haberler Spor İyilik meleği Josef! Beşiktaş’ın Brezilyalı yıldızı gönülleri fethetti
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