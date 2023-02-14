İyilik meleği Josef! Beşiktaş’ın Brezilyalı yıldızı gönülleri fethetti

Hatay'da enkaz altında kalan 13 yaşındaki Beşiktaş taraftarı Arda Can Övün, depremin 128. saatinde ekiplerin yoğun çalışmalarının ardından kurtarılmıştı. Kurtarma ekibinin, Arda'ya moral vermek için söz verdiği Beşiktaş forması için Siyah-Beyazlı kulüple iletişime geçildi. Ardından Josef de Souza genç taraftarı görmek ve formasını teslim etmek için Adana'ya gitti. Hatay'da enkazdan kurtarılan Arda'nın Adana'da tedavi edildiğini öğrenen Beşiktaş'ın Brezilyalı oyuncusu, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda "Arda selamlar. Adana'dayım, formanı getirdim. Kucak dolusu sevgiler." ifadelerini kullandı. Tecrübeli futbolcu daha sonra Arda'yı hastanede ziyaret etti ve formasını verdi.
BREZİLYA MEDYASINA KONUŞTU
Bu arada Brezilya'da yayın yapan Globo Esporte'ye depremle ilgili açıklamalar yapan Josef de Souza, yaşanan deprem felaketinin ardından hayranlarına yardım çağrısında bulundu. Depremzede bir çocuğu evlat edinebileceğini belirten Beşiktaş'ın Brezilyalı orta sahası, "Türkiye'de devletin evlat edinme süreçlerine katılmak isteyenler için bir web sitesi açtığını öğrendim. Mersin seyahatimde kim bilir, ailemiz için bu kız çocuğuyla ilgili bir işaret alabilirim" açıklamasında bulundu.
GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI
Josef de Souza'nın, Arda Can ile buluşmasında duygusal anlar yaşandı. Josef'in zaman zaman gözlerinin dolduğu da gözlerden kaçmadı.