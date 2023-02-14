Ay-Yıldız her yerde! Deprem felaketi sonrası spor camiası tek yürek oldu

Türkiye'de meydana gelen deprem felaketi sonrası spor camiası tek yürek oldu. Milli voleybolcularımızdan Ebrar Karakurt, Novara-Bergamo maçının seremonisine Türk bayrağı ile çıktı. Seremoni esnasında duygusal anlar yaşandı. Napoli forması giyen Eljif Elmas, Cremonese'ye attığı golün ardından elleriyle Ay-Yıldız işareti yaptı.
Hollanda Ligi'ndeki Heerenveen ile Feyenoord arasındaki maçta da benzer görüntüler yaşandı. İki takım futbolcuları maç öncesi orta yuvarlakta bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. Feyenoord taraftarı, maç sonunda Orkun Kökçü'yü ve arkadaşlarını tribüne çağırarak depremzedeleri anmak için Türk bayrağı açtı. Portekiz Ligi'nde Sporting Lizbon- Porto maçı öncesinde ülkemizdeki depremzedeler için saygı duruşu yapıldı. İspanya Ligi'nde Villarreal-Barcelona maçında da tribünlere Türk bayrağı asıldı.
Milli voleybolcularımızdan Ebrar Karakurt, Novara-Bergamo maçı seremonisine Türk bayrağı ile çıktı. Duygu seli yaşandı.