Ay-Yıldız her yerde! Deprem felaketi sonrası spor camiası tek yürek oldu





Hollanda Ligi'ndeki Heerenveen ile Feyenoord arasındaki maçta da benzer görüntüler yaşandı. İki takım futbolcuları maç öncesi orta yuvarlakta bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. Feyenoord taraftarı, maç sonunda Orkun Kökçü'yü ve arkadaşlarını tribüne çağırarak depremzedeleri anmak için Türk bayrağı açtı. Portekiz Ligi'nde Sporting Lizbon- Porto maçı öncesinde ülkemizdeki depremzedeler için saygı duruşu yapıldı. İspanya Ligi'nde Villarreal-Barcelona maçında da tribünlere Türk bayrağı asıldı.