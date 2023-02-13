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    • Spor
    • 13.02.2023 13:34
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    • 13.02.2023 13:35
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    Sırp oyuncu anlattı: Türkiye'deki dayanışmayı hiçbir yerde görmedim!

    Son dakika haberleri... Türkiye'de yaşanan yıkıcı depremlerin ardından Spor Toto Süper Lig'e 3-4 Mart'a kadar zorunlu olarak ara verildi. Büyük bir dayanışmanın yaşandığı ülkemizde Medipol Başakşehir forması giyen Danijel Aleksic, Sırp basınına dikkat çeken açıklamalar yaptı. Depremi derinden hisseden illerimizden biri olan Malatya'da daha önce forma da giyen Aleksic, afet sonrası izlenimlerini de anlattı.

    Emrah Karalinç
    Sırp oyuncu anlattı: Türkiye’deki dayanışmayı hiçbir yerde görmedim!

    2018 yılında Türkiye'ye ilk kez gelen Danijel Aleksic, Türkiye'de en uzun süre futbol oynayan Sırp oyuncuların başında geliyor. Aleksic, ülkesinin basınına konuşurken Türkiye ile ilgili övgü dolu sözler söyledi. Aleksic, futbol ara verilmesi kararı, geleceği ve deprem sonrası yaşanan dayanışma hakkında konuştu.

    Sırp oyuncu anlattı: Türkiye’deki dayanışmayı hiçbir yerde görmedim!

    FUTBOL ARA VERİLMESİ DOĞRU KARAR

    Futbola ara verilmesinin doğru bir karar olduğunu belirten Aleksic, "Sırbistan'daki insanlar burada yaşanan trajedinin muhtemelen farkında değiller. Türkiye'de binalar yıkıldı, insanlar evsiz kaldı. Sırbistan kadar bir alan depremden etkilendi" dedi.

    Sırp oyuncu anlattı: Türkiye’deki dayanışmayı hiçbir yerde görmedim!

    YAŞANANLAR SEBEBİYLE ÇOK ÜZGÜNÜM

    Daha önce Malatyaspor forması da giydiğinin hatırlatılması üzerine Sırp futbolcu, "Malatya'dan birçok insan tanıyorum. Çok değil 3.5 yıl önce ben de oradaydım. Eski kulüp arkadaşlarımla da konuştum. Yaşananlar sebebiyle çok üzgünüm. Toparlanmaları da biraz zaman alacak. Öyle görünüyor" ifadesini kullandı.
        Sırp oyuncu anlattı: Türkiye’deki dayanışmayı hiçbir yerde görmedim!

        TÜRKİYE'DE BENZERSİZ BİR DAYANIŞMA VAR

        Depremi hissetmediğini ancak etkilerini hissettiğini belirten 31 yaşındaki futbolcu, "Facianın olduğu bölgeden uzaktayız. Türkiye'nin tamamı yas içinde. Ama ülkede benzersiz bir dayanışma var. Bugünlerde dünyanın desteği de ön planda. Böyle bir dayanışma daha önce görmedim. Bu dayanışmanın uzun süre de devam edeceğini düşünüyorum" dedi.
        Sırp oyuncu anlattı: Türkiye’deki dayanışmayı hiçbir yerde görmedim!

        YİNE TÜRKİYE'Yİ SEÇERDİM

        Sırbistan'dan sonra en çok sevdiği ülkenin Türkiye olduğunu da ifade eden Aleksic, "Yurt dışı kariyerimin başında olsaydım yine Türkiye'yi seçerdim. 5-6 ligde oynadım ama ben Türkiye'yi çok sevdim. 2025'e kadar kalacağım. Sözleşmemin sonunda 34 yaşında olacağım. 40 yaşına kadar oynamayı hayal etmiyorum" diye konuştu.
        Sırp oyuncu anlattı: Türkiye’deki dayanışmayı hiçbir yerde görmedim!

        ALEKSIC'İN OYNADIĞI TAKIMLAR

        Kariyerine Vojvodina'da başlayan Danijel Aleksic daha sonra Genoa, Greuther Fürth, Saint Etienne, Arles, Lechia Gdansk, Saint Gallen, Yeni Malatyaspor ve Al Ahli formaları giydi. Futbolcu, 2019'dan beri de Medipol Başakşehir formasını terletiyor.
            Sırp oyuncu anlattı: Türkiye’deki dayanışmayı hiçbir yerde görmedim!

            BU SEZONKİ PERFORMANSI

            Danijel Aleksic, teknik direktörlüğünü Emre Belözoğlu'nun yaptığı Medipol Başakşehir takımının önemli isimlerinden biri durumunda. Bu sezon Spor Toto Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Konferans Ligi'nde toplam 35 maçta 1883 dakika süre alan futbolcu 10 gol 1 asistlik katkı yaptı. Aleksic'in sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihi itibarıyla sona erecek.
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