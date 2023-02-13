Sırp oyuncu anlattı: Türkiye’deki dayanışmayı hiçbir yerde görmedim!

2018 yılında Türkiye'ye ilk kez gelen Danijel Aleksic, Türkiye'de en uzun süre futbol oynayan Sırp oyuncuların başında geliyor. Aleksic, ülkesinin basınına konuşurken Türkiye ile ilgili övgü dolu sözler söyledi. Aleksic, futbol ara verilmesi kararı, geleceği ve deprem sonrası yaşanan dayanışma hakkında konuştu.
FUTBOL ARA VERİLMESİ DOĞRU KARAR
Futbola ara verilmesinin doğru bir karar olduğunu belirten Aleksic, "Sırbistan'daki insanlar burada yaşanan trajedinin muhtemelen farkında değiller. Türkiye'de binalar yıkıldı, insanlar evsiz kaldı. Sırbistan kadar bir alan depremden etkilendi" dedi.
YAŞANANLAR SEBEBİYLE ÇOK ÜZGÜNÜM
Daha önce Malatyaspor forması da giydiğinin hatırlatılması üzerine Sırp futbolcu, "Malatya'dan birçok insan tanıyorum. Çok değil 3.5 yıl önce ben de oradaydım. Eski kulüp arkadaşlarımla da konuştum. Yaşananlar sebebiyle çok üzgünüm. Toparlanmaları da biraz zaman alacak. Öyle görünüyor" ifadesini kullandı.