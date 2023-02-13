Sırp oyuncu anlattı: Türkiye’deki dayanışmayı hiçbir yerde görmedim!

YİNE TÜRKİYE'Yİ SEÇERDİM

Sırbistan'dan sonra en çok sevdiği ülkenin Türkiye olduğunu da ifade eden Aleksic, "Yurt dışı kariyerimin başında olsaydım yine Türkiye'yi seçerdim. 5-6 ligde oynadım ama ben Türkiye'yi çok sevdim. 2025'e kadar kalacağım. Sözleşmemin sonunda 34 yaşında olacağım. 40 yaşına kadar oynamayı hayal etmiyorum" diye konuştu.