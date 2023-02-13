Josef de Souza'dan alkışlanacak hareket!

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki büyük deprem, ülkemizde 10 ilde büyük yıkımlara sebebiyet verdi. Deprem sonrası Beşiktaş'ta forma giyen Josef de Souza açıklamalarda bulundu.



Brezilya basınından Globo Esporte'ye röportaj veren futbolcunun demeçleri dikkat çekti. Milliyet'in derlediği haberde Josef de Souza depremzede bir çocuğu evlat edinebileceğini açıkladı.

Josef, "Türkiye'de devletin evlat edinme süreçlerine katılmak isteyenler için bir web sitesi açtığını öğrendim. Mersin seyahatimde kim bilir, ailemiz için bu kız çocuğuyla ilgili bir işaret alabilirim" dedi.