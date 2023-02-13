Hatayspor'da forma giyen Saba Lobjanidze deprem anını ülkesinin medyasına anlattı

Yaşanan deprem felaketinin en çok hissedildiği yerlerden olan Hatay'da şehrin takımı Hatayspor'da forma giyen Gürcü futbolcu Saba Lobjanidze, deprem anını ülkesinin medyasına anlattı. Saba, "Gece gökyüzü gerçekten parlıyordu ve yerden öyle korkunç bir ses geliyordu ki ruhumuzu sarstı" dedi. Gürcü futbolcu şu ifadeleri kullandı: Bu korkunç deprem başladığında ben evdeydim ve tüm şehir uyuyordu... Saat sabahın dördüydü ve yaklaşık iki dakika sürdü. Yaşananları kelimelerle nasıl aktaracağımı bilemiyorum. Evden zar zor çıktım. Tamamen çökmedi ama tavan dahil evin içindeki her şey çöktü. Sekizinci katta uyuyordum ve hemen dışarı fırladım... Korkunçtu, yer hareket ediyordu ve bir şey parlıyordu. Gece gökyüzü gerçekten parlıyordu ve yerden öyle korkunç bir ses geliyordu ki ruhumuzu sarstı.