Hatayspor'da forma giyen Saba Lobjanidze deprem anını ülkesinin medyasına anlattı

Yaşanan deprem felaketinin en çok hissedildiği yerlerden olan Hatay'da şehrin takımı Hatayspor'da forma giyen Gürcü futbolcu Saba Lobjanidze, deprem anını ülkesinin medyasına anlattı. Saba, "Gece gökyüzü gerçekten parlıyordu ve yerden öyle korkunç bir ses geliyordu ki ruhumuzu sarstı" dedi. Gürcü futbolcu şu ifadeleri kullandı: Bu korkunç deprem başladığında ben evdeydim ve tüm şehir uyuyordu... Saat sabahın dördüydü ve yaklaşık iki dakika sürdü. Yaşananları kelimelerle nasıl aktaracağımı bilemiyorum. Evden zar zor çıktım. Tamamen çökmedi ama tavan dahil evin içindeki her şey çöktü. Sekizinci katta uyuyordum ve hemen dışarı fırladım... Korkunçtu, yer hareket ediyordu ve bir şey parlıyordu. Gece gökyüzü gerçekten parlıyordu ve yerden öyle korkunç bir ses geliyordu ki ruhumuzu sarstı.
YARDIM ETMELİYİZ...
Çok stresliyim ama sağlıklıyım. Korku ve en büyük trajedi, çocuklarını arayan anne babaların yüzlerine baktığınız zamandır. Bu nedenle, bulduğum şey bununla karşılaştırıldığında hiçbir şey değil. 11 katlı binanın 9. katında Christian Atsu, 5. ve 7. katlarında ise 2 oyuncumuz ve 2 teknik direktörümüz oturuyordu. Mucizevi bir şekilde hayatta kaldılar. Masanın altındaydılar ve bazıları o gün bulunup çıkarıldı. Gürcü halkıma çok teşekkür ederim, Türkler'e bu şekilde yardımcı oluyorlar. Milliyet, din fark etmez... Kimse böyle bir trajediyi hak etmez. Kim olursa olsun her şekilde yardım etmeliyiz.
8 KULÜP LİGDEN ÇEKİLDİ
Süper Lig'den Gaziantep FK ve Hatayspor, TFF 1. Lig'den Yeni Malatyaspor ve Adanaspor, TFF 2. Lig'den de Diyarbekirspor ve Adıyaman FK, TFF 3. Lig'den de Malatya Arguvanspor ve Niğde Anadolu ligden çekildiğini açıkladı. Niğde Anadolu'nun talebinin TFF tarafından gözden geçirileceği öğrenildi.