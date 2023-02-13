Giannis Antetokounmpo’dan Fenerbahçe sözleri!

NBA'de Milwaukee Bucks forması giyen yıldız oyuncu Giannis Antetokounmpo, Fenerbahçe ile ilgili konuştu. Kardeşi Kostas'ın transfer olmasının ardından sosyal medya hesaplarından da Fenerbahçe'yi takip etmeye başlayan yıldız basketbolcu sarı lacivertliler ile ilgili övgü dolu ifadeler kullandı.

İşte Yunan yıldızın o sözleri;

"EuroLeague'i elimden geldiğince takip etmeye çalışıyorum. Ligin en iyi takımlarından birinde oynama kararı aldığı için Kostas (Antetokounmpo) adına mutluyum. Fenerbahçe ve Olympiakos'u takip ediyorum. Bu ikisi Final Four yapabilir. Olympiakos son dönemde çok iyi oynuyor. Panathinaikos da iyi bir takım ama Final Four yapabilirler mi bilemiyorum."