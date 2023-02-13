Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 13.02.2023 10:23
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 13.02.2023 10:23
    ABONE OL

    Emre Çolak depremden sonra futbolu bıraktı! İşte o sözler

    Futbola Galatasaray altyapısında başlayan ve son olarak CF Intercity ile sözleşme imzalayan Emre Çolak futbolu bıraktığını açıkladı. Çolak, "Futbolu bıraktım... Üzerimde emeği olan herkesin ellerinden öperim. Allah sizden razı olsun. Bugünden sonra ailemin mutluluğu için yaşayacağım. Ölüm var, sevdiklerinizle zaman geçirin" ifadelerini kullandı.

    Depremden sonra futbolu bıraktı! İşte o sözler

    Son olarak İspanya 3. Lig ekiplerinden CF Intercity ile sözleşme imzaladığını açıklayan Emre Çolak, futbol kariyerini noktaladığını duyurdu.

    Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Çolak, "Futbolu bıraktım... Üzerimde emeği olan herkesin ellerinden öperim. Allah sizden razı olsun. Bugünden sonra ailemin mutluluğu için yaşayacağım. Ölüm var, sevdiklerinizle zaman geçirin" ifadelerini kullandı.

    Futbola Galatasaray altyapısında başlayan 31 yaşındaki oyuncu 2009 yılında A takıma kadar yükselmişti. Sarı-kırmızılı takım 180 maçta sahaya çıkan Çolak 19 gol ve 19 asist kaydetti.

    Emre Çolak sırasıyla Deportivo, Al-Wehda, Göztepe, Hatayspor, Fatih Karagümrük, Medipol Başakşehir ve CF Intercity gibi takımların da formalarını giydi.

    A Milli Takım formasını da terleten Emre Çolak, söz konusu çıktığı 4 karşılaşmada 1 asist ile oynadı.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    31 kişi hakkında gözaltı kararı verildi!
    Haberler Spor Emre Çolak depremden sonra futbolu bıraktı! İşte o sözler
        SON DAKİKA