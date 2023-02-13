Ülkemizi UEFA Konferans Ligi'nde temsil eden Trabzonspor, perşembe akşamı Basel ile kritik bir maça çıkacak. Maç gelirini depremzedelere bağışlayacak olan Fırtına, bu nedenle kombineleri iptal ederken maçı takip edecek basın mensupları da bilet alacak.

F.BAHÇE VE G.SARAY'DAN DESTEK GELDİ!

Trabzonspor'un, "Çağrımızdır; Basel ile oynayacağımız karşılaşmaya renk ve arma ayırmaksızın hepinizi bekliyoruz. Bilet gelirlerinin tamamının depremzedelere gönderileceği bu maçta; #HepBirlikte tribünde olalım." paylaşımına Fenerbahçe ve Galatasaray'dan da destek geldi. İki dev, sosyal medya hesaplarından Trabzonspor - Basel maçının bilet satın alma linkini paylaştı. Bu gelişme üzerine Trabzonspor da "Biz Beraberiz" paylaşımı yaptı.

TRİBÜNLER SESSİZ KALACAK!

Trabzonspor-Basel maçında da depremin dünyada daha da dikkat çekmesi için adımlar atılacak. Taraftar grupları maça siyah kıyafetlerle gelinmesini istedi. Maça atkı ve berelerle gelinmesi istendi. Atkı ve bereler maç sonunda tribünlerde bırakılacak ve sonrasında deprem bölgesine gönderilecek. Maç başladıktan sonra 4.17 dakika sessiz kalınacak.

REKLAM GELİRİ DEPREMZEDELERE



Trabzonspor taraftarları, Basel maçında özellikle çocuklar için başka adımlar da atacak. Maça gelen taraftarlardan yanlarında oyuncak getirmeleri istendi. Trabzonspor taraftarları ellerinde oyuncaklarla maça gelecek ve o oyuncaklar deprem bölgesine gidecek. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, 16 Şubat Perşembe günü oynanacak olan Trabzonspor-Basel maçının TV8'de yayınlanacağını ve reklam gelirlerinin depremzede vatandaşlarımız için kullanılacağını açıkladı.

TRABZONSPOR TEŞEKKÜR ETTİ



Trabzonspor kulübü de yaptığı paylaşımda Acun Ilıcalı'ya teşekkür etti. Bordo-Mavili kulüpten yapılan paylaşımda, "16 Şubat Perşembe günü oynamak zorunda olduğumuz Basel karşılaşması TV8'den şifresiz olarak yayınlanacaktır. Karşılaşmanın reklam gelirleri ise depremden etkilenen vatandaşlarımız için kullanılacaktır. Acun Ilıcalı'ya göstermiş olduğu hassasiyetten dolayı teşekkür ederiz" denildi.