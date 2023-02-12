Merih gönülleri fethetti! Başlattığı kampanyada 6 milyo

Atalanta'da forma giyen milli futbolcu Merih Demiral'ın Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için başlattığı yardım kampanyasında 3 forma daha satıldı. Merih Demiral, Manchester City'den Kevin De Bruyne, Atletico Madrid'den Alvaro Morata ve Real Madrid'den Eden Hazard'ın formalarının toplamda 1 milyon TL'ye satıldığını belirtti. Daha önce Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala ve Leonardo Bonucci'nin formalarının satışından toplam 5 milyon TL elde edildiği açıklanmıştı. Messi, Haaland, Harry, Mbappe ve Neymar'a dün gece Karim Benzema da eklendi. Bu futbolcuların da imzalı formaları yardım için satışa çıkarılacak.
TOPLAM GELİR 6 MİLYON TL
Merih Demiral şimdiye kadar 6 futbolcunun formasını açık artırma yoluyla sattı. Toplam elde edilen gelir 6 milyon TL oldu. Yardım paraları depremzedeler için kullanılacak. Milli futbolcumuz Merih Demiral ilk olarak Cristiano Ronaldo'nun formasını satışa çıkarmış ve Portekizli'nin etkisiyle yardımlaşma artmıştı.