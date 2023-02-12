Merih gönülleri fethetti! Başlattığı kampanyada 6 milyo





TOPLAM GELİR 6 MİLYON TL

Merih Demiral şimdiye kadar 6 futbolcunun formasını açık artırma yoluyla sattı. Toplam elde edilen gelir 6 milyon TL oldu. Yardım paraları depremzedeler için kullanılacak. Milli futbolcumuz Merih Demiral ilk olarak Cristiano Ronaldo'nun formasını satışa çıkarmış ve Portekizli'nin etkisiyle yardımlaşma artmıştı.

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