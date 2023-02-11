Kaptan Cemal ve ailesi için umutlu bekleyiş

Asrın felaketi sonrası Hatay ilinde enkaz altında kalan çok sayıda sporcu oldu. Hentbol Milli Takımı'nın kaptanı Cemal Kütahya ve ailesi de depremde enkaz altında kaldı. Kütahya ve ailesi için umutlu bekleyiş sürüyor.
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Antakya'daki evde Cemal Kütahya'nın yanı sıra 4 aylık hamile eşi Pelin Kütahya, 5 yaşındaki oğlu Çınar ve kayınvalidesi Nurten Mutlu'nun olduğu öğrenildi. Çöken binada çalışmalar devam ederken, Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç, kaptan Cemal ve ailesinden gelecek sevindirici haberi bekliyor.