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    Kaptan Cemal ve ailesi için umutlu bekleyiş

    Hatay'da enkaz altında kalan Hentbol Milli Takımı kaptanı Cemal Kütahya ve ailesi için kurtarma ekiplerinden gelecek müjdeli bir haber bekleniyor. Enkaz altında kalan ve henüz ulaşılamayan milli sporcu ve ailesini kurtarma çalışmaları devam ediyor.

    Kaptan Cemal ve ailesi için umutlu bekleyiş

    Asrın felaketi sonrası Hatay ilinde enkaz altında kalan çok sayıda sporcu oldu. Hentbol Milli Takımı'nın kaptanı Cemal Kütahya ve ailesi de depremde enkaz altında kaldı. Kütahya ve ailesi için umutlu bekleyiş sürüyor.



    HENÜZ ULAŞILAMADI
    Antakya'daki evde Cemal Kütahya'nın yanı sıra 4 aylık hamile eşi Pelin Kütahya, 5 yaşındaki oğlu Çınar ve kayınvalidesi Nurten Mutlu'nun olduğu öğrenildi. Çöken binada çalışmalar devam ederken, Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç, kaptan Cemal ve ailesinden gelecek sevindirici haberi bekliyor.

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    Haberler Spor Kaptan Cemal ve ailesi için umutlu bekleyiş
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