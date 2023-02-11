GS TV'den Fenerbahçe'nin efsane ismi Volkan Demirel'e teklif

MAÇLARIN OYNANMAMASI İSABETLİ KARAR

Kayseri'den sessiz sedasız Beşiktaş'a transfer olan Onur Bulut, depremzedeler için Vodafone Park'ta yapılan yardım çalışmalarına katıldı. Bulut, "Şu anda futbol geri plana düştü. Bence de oynamamak çok doğru bir karar. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Almanya'dan arkadaşlarımla irtibata geçtim. Onlar da yardım etmeye çalışıyor" diye konuştu.

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