GS TV'den Fenerbahçe'nin efsane ismi Volkan Demirel'e teklif

Hatay Teknik Direktörü Volkan Demirel'in gözyaşlarıyla yaptığı yayın herkesi etkilemişti. G.Saray yöneticisi Rıza Morova, Volkan Demirel'i kulüp televizyonu olan GS TV'de ağırlamak istediklerini açıkladı.
BU BÜYÜK BİR TRAJEDİ
Karagümrük'ün İtalyan teknik direktörü Andrea Pirlo, İngiliz basınına bir röportaj verdi. Pirlo, "Olanlar için çok üzgünüm. Umarım Türk halkının bu büyük trajedinin üstesinden gelmesine katkıda bulunabiliriz" dedi.
İKİ EZELİ RAKİP OYNAYACAK
17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'ni yaşayan Sakarya ile Kocaelispor, "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere yardım için hazırlık maçı oynayacak.
HELAL OLSUN SANA VALENCIA
F.Bahçeli futbolcu Enner Valencia ve ailesi, Ülker Stadyumu'ndaki yardım merkezine gelerek çalışmalara destek verdi, kolilerin tırlara yüklenmesine yardım etti. Çalışmalara destek veren Valencia, çocuklarıyla birlikte malzemeleri de tırlara yükledi.