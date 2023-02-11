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    GS TV'den Fenerbahçe'nin efsane ismi Volkan Demirel'e teklif

    Türkiye, Hatay'da yaşanan deprem sonrası tek yürek olurken; spor kamuoyu da deprem sonrası büyük bir birliktelik gösterdi. Depremde en çok etkilenen bölgelerden olan Hatay'da teknik direktörlük yapan Volkan Demirel'in gözyaşları herkesi etkilemişti. Galatasaray, Demirel'i GS TV'de ağırlamak için teklif yapma kararı aldı. İşte spor gündeminden kısa kısa haberler...

    GS TV’den Demirel’e teklif

    Hatay Teknik Direktörü Volkan Demirel'in gözyaşlarıyla yaptığı yayın herkesi etkilemişti. G.Saray yöneticisi Rıza Morova, Volkan Demirel'i kulüp televizyonu olan GS TV'de ağırlamak istediklerini açıkladı.

    BU BÜYÜK BİR TRAJEDİ
    Karagümrük'ün İtalyan teknik direktörü Andrea Pirlo, İngiliz basınına bir röportaj verdi. Pirlo, "Olanlar için çok üzgünüm. Umarım Türk halkının bu büyük trajedinin üstesinden gelmesine katkıda bulunabiliriz" dedi.

    İKİ EZELİ RAKİP OYNAYACAK
    17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'ni yaşayan Sakarya ile Kocaelispor, "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere yardım için hazırlık maçı oynayacak.

    HELAL OLSUN SANA VALENCIA
    F.Bahçeli futbolcu Enner Valencia ve ailesi, Ülker Stadyumu'ndaki yardım merkezine gelerek çalışmalara destek verdi, kolilerin tırlara yüklenmesine yardım etti. Çalışmalara destek veren Valencia, çocuklarıyla birlikte malzemeleri de tırlara yükledi.

        MAÇLARIN OYNANMAMASI İSABETLİ KARAR
        Kayseri'den sessiz sedasız Beşiktaş'a transfer olan Onur Bulut, depremzedeler için Vodafone Park'ta yapılan yardım çalışmalarına katıldı. Bulut, "Şu anda futbol geri plana düştü. Bence de oynamamak çok doğru bir karar. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Almanya'dan arkadaşlarımla irtibata geçtim. Onlar da yardım etmeye çalışıyor" diye konuştu.

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        Haberler Spor GS TV'den Fenerbahçe'nin efsane ismi Volkan Demirel'e teklif
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