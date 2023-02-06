Sıkıysa yakala! Trabzonspor'u deviren Galatasaray şampiyonluk yürüyüşüne devam etti





ICARDI BİR İLKE İMZA ATTI

Cimbom'un süper yıldızı Mauro Icardi müthiş performansına dün de devam etti. Trabzonspor önünde 1 gol, 1 asistle oynayan Arjantinli yıldız Galatasaray tarihine de geçti. Daha önce de Fenerbahçe ve Beşiktaş ağlarını da havalandıran Icardi, Sarı-Kırmızılı formayla ilk sezonunda 3 ezeli rakibe gol atan ilk futbolcu unvanını aldı. Maç sonrasında açıklamalarda bulunan yıldız futbolcu, "Önemli bir rakibe karşı önemli bir galibiyet aldık. Takım halinde çok iyi bir mücadele sergiledik" diye konuştu.



TORREIRA: İYİ OYNAYAMADIM

Galatasaray'ın savaşçısı Lucas Torreira, ilk 45'te oynadıktan sonra çıktı. Uruguaylı ön liberonun, ağrı hissettiği için çıktığı bildirildi. Torreira maç sonu "Ne yazık ki en iyi günüm değildi. Takım arkadaşlarımdan ve taraftarlardan özür dilerim. İşin güzel yanı, biz harika bir takımız ve harika bir sonuç alarak zirvede kalmayı başardık" paylaşımını yaptı.



16. DİREKLE REKOR KIRILDI

Cimbom'da Kerem Aktürkoğlu, 90+2'de topu direğe nişanladı. Sarı-Kırmızılılar bu şutla, Süper Lig'de bu sezon 16. kez direğe takıldı. İstatistik hesabı Opta'nın haberine göre; 2014-15'ten bu yana Aslan, en yüksek sayıya ulaştı.



SAKİN KALDIK KAZANDIK

Aslan'ın ilk golünü atan Dries Mertens bu sezon Süper Lig'de 5. kez ağları sarstı. Belçikalı yıldız, "Maça kötü başladık, 12. saniyede geriye düştük. İyi bir rakibe karşı oynadık. 1-1'den sonra kendi oyunumuzu bulduk. Sakin kaldık ve kazandık" dedi.











BURUK TARİHE GEÇTİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig tarihinde bir sezonda üst üste 12 galibiyet alan ilk Türk teknik direktör oldu. Daha önce Başakşehir ile şampiyonluk yaşayan Buruk, Galatasaray ile zafer kazanmaya da bir hayli yakın.







MUSLERA'DAN MÜJDELİ HABER

G.Saray'ın file bekçisi Fernando Muslera, derbinin ikinci yarısında Bakasetas'ın kullandığı frikikte sakatlandı. Tecrübeli kaleci, Bakasetas'ın şutunun ardından Bartra'nın müdahalesiyle sakatlandı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı. Koltuk değnekleriyle stadyumdan ayrılan Uruguaylı'da korkulan olmadı. Alınan bilgiye göre; Muslera'nın tarak kemiğinde çatlak olduğu fakat özel bandaj ve iğneyle maçlara çıkabileceği belirtildi. Muslera en fazla 1-2 maç kaçıracak.

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