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    İstanbulspor’dan kritik galibiyet

    Alanya’yı iki golle yıkan Sarı-Siyahlılar, üst üste 2. galibiyteini alarak ligde kalma yolunda önemli bir adım attı. Bu sezon İstanbulspor'un skor yükünü çeken Valon Ethemi, Süper Lig'deki 9'uncu golünü kaydetti. Kuzey Makedonyalı futbolcunun ayrıca 3 asisti bulunuyor.

    İstanbulspor’dan kritik galibiyet
    SÜPER Lig'de düşme hattında yer alan İstanbulspor evinde karşılaştığı Alanyaspor'u 2-1 yendi. Ev sahibi ekip sezonun formda ismi Valon Ethemi'nin 67. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti. 4 dakika sonra Cavaliero skora denge getirdi: 1-1. 77'de sahne alan Emir Kaan Gültekin maçın skorunu belirledi: 2-1. Konyaspor'dan sonra Alanyaspor'u da mağlup eden İstanbulspor puanını 21'e yükseltti, gelecek için umutlandı. Peş peşe yenilgiler alan Akdeniz ekibi ise 25 puanda kaldı. Bu sezon İstanbulspor'un skor yükünü çeken Valon Ethemi, Süper Lig'deki 9'uncu golünü kaydetti. Kuzey Makedonyalı futbolcunun ayrıca 3 asisti bulunuyor.



    HATAY 90+6'DA GÜLDÜ
    HATAYSPOR Kasımpaşa'yı 90+6'da attığı golle 1-0 mağlup ederek çok kritik bir galibiyete imza attı. Ev sahibi ekibin galibiyet golünü Christian Atsu kaydetti. Bu sonucun ardından Hatayspor puanını 23'e yükseltti. Konuk ekip, Kasımpaşa ise 22 puanda kaldı.
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