Galatasaray'dan Zaniolo’ya 15 milyon €! Teklif yapıldı, pazarlıklar sürüyor...

TRANSFER döneminin kapanmasına sayılı günler kala Galatasaray çok büyük bir bomba patlatmaya hazırlanıyor. Sarı- Kırmızılı yöneticiler, Roma'da taraftarlar ile ters düşen ve Mourinho tarafından sezon sonuna kadar kadro dışı bırakılan Nicolo Zaniolo'yu renklerine bağlamak için adımlar atmaya başladı.
SIKI PAZARLIK DEVAM EDİYOR
23 yaşındaki yıldızla 4.5 yıllığına anlaşan Galatasaray, Roma'ya 5 yılda eşit taksitlerle ödenmek koşuluyla 15 milyon Euro ve bonuslar önerdi. İtalyan kulübünün ise 25 milyon Euro bonservis istediği öğrenildi.
İLK ATEŞİ ALİ YİĞİT BURUK YAKTI
TARAFLAR arasında pazarlıklar bugün de devam edecek. Öte yandan Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit, Zaniolo'yu Instagram'dan takibe aldı. Torreira da da yıldız futbolcuyu takip etmeye başladı.
VİDEOLARI BEĞENDİ MAÇI İZLEDİ
BU sezon Roma'da 17 maça çıkan ve 2 gol, 3 asistle oynayan Zaniolo, geçen sezon 42 maçta 8 gol, 9 asist yaptı. Zaniolo'nun, dünkü maçı izlediği ve G.Saray'ın gönderilerini beğendiği ortaya çıktı.
DÜNYA ÇAPINDA KADROMDA İSTERİM
Okan Buruk, "Maça hakim olan, domine eden ve hak eden taraf bizdik" dedi ve transfer sinyali verdi: Zaniolo dünya çapında. Kadromda isterim
GALATASARAY Teknik Direktörü Okan Buruk, Trabzonspor galibiyetini yorumladı. Başarılı çalıştırıcı, "Geri düşmemize rağmen takım ruhunu ortaya koyduk. Maça hakim olan, domine eden taraf bizdik ve hak eden taraf olduğumuzu düşünüyorum" diye konuştu. 100 BIN KIŞI GELIRDI
TARAFTARLARA teşekkür eden Buruk, "Puan farkını arttırarak devam etmek istiyoruz. Stat 100 bin kişilik olsa dolacak" dedi. Transfer içinse, "Zaniolo dünya çapında oyuncu. Kadromda tabii ki görmek isterim" yorumunu yaptı.
SIKI PAZARLIK DEVAM EDİYOR
23 yaşındaki yıldızla 4.5 yıllığına anlaşan Galatasaray, Roma'ya 5 yılda eşit taksitlerle ödenmek koşuluyla 15 milyon Euro ve bonuslar önerdi. İtalyan kulübünün ise 25 milyon Euro bonservis istediği öğrenildi.
İLK ATEŞİ ALİ YİĞİT BURUK YAKTI
TARAFLAR arasında pazarlıklar bugün de devam edecek. Öte yandan Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit, Zaniolo'yu Instagram'dan takibe aldı. Torreira da da yıldız futbolcuyu takip etmeye başladı.
VİDEOLARI BEĞENDİ MAÇI İZLEDİ
BU sezon Roma'da 17 maça çıkan ve 2 gol, 3 asistle oynayan Zaniolo, geçen sezon 42 maçta 8 gol, 9 asist yaptı. Zaniolo'nun, dünkü maçı izlediği ve G.Saray'ın gönderilerini beğendiği ortaya çıktı.
DÜNYA ÇAPINDA KADROMDA İSTERİM
Okan Buruk, "Maça hakim olan, domine eden ve hak eden taraf bizdik" dedi ve transfer sinyali verdi: Zaniolo dünya çapında. Kadromda isterim
GALATASARAY Teknik Direktörü Okan Buruk, Trabzonspor galibiyetini yorumladı. Başarılı çalıştırıcı, "Geri düşmemize rağmen takım ruhunu ortaya koyduk. Maça hakim olan, domine eden taraf bizdik ve hak eden taraf olduğumuzu düşünüyorum" diye konuştu. 100 BIN KIŞI GELIRDI
TARAFTARLARA teşekkür eden Buruk, "Puan farkını arttırarak devam etmek istiyoruz. Stat 100 bin kişilik olsa dolacak" dedi. Transfer içinse, "Zaniolo dünya çapında oyuncu. Kadromda tabii ki görmek isterim" yorumunu yaptı.