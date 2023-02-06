Borini’de kritik gün! Fenerbahçe İtalyan golcü için son kozunu oyunuyor

Şampiyonluk yarışına tutunabilmek için büyük bir çabanın içine giren Fenerbahçe transferde de hız kesmiyor.
Ara transfer döneminde Samet Akaydın, Jayden Oosterwolde ve Emre Demir'i kadrosuna katan Fenerbahçe forvet takviyesiyle transfer dönemini kapatmayı hedefliyor.
Fenerbahçe'nin hedefinde Fatih Karagümrük'ün İtalyan golcüsü Fabio Borini var. Kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma bugün bir araya gelecek.
Görüşmede Fabio Borini'nin transferi masaya yatırılacak. Fenerbahçe haziran ayında sözleşmesi sona erecek olan Borini için çok fazla bir bonservis ücreti ödemek istemiyor. Görüşmede en çok bonservis konusu gündemde olacak.
Buna karşın Borini'nin Fenerbahçe'de oynamak istediği de ifade eliyor. Bugünkü görüşmede anlaşma çıkması durumunda Borini, Sarı-Lacivertli kulüple 2.5 yıllık sözleşme imzalayacak. 31 yaşında ve 1.80 boşunda olan Borini bu sezon Karagümrük forması ile çıktığı 20 maçta 13 gol, 7 asist yaptı. Borini, kariyerine 1 kez İtalya Milli Takım formasını da giydi.
Ara transfer döneminde Samet Akaydın, Jayden Oosterwolde ve Emre Demir'i kadrosuna katan Fenerbahçe forvet takviyesiyle transfer dönemini kapatmayı hedefliyor.
Fenerbahçe'nin hedefinde Fatih Karagümrük'ün İtalyan golcüsü Fabio Borini var. Kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma bugün bir araya gelecek.
Görüşmede Fabio Borini'nin transferi masaya yatırılacak. Fenerbahçe haziran ayında sözleşmesi sona erecek olan Borini için çok fazla bir bonservis ücreti ödemek istemiyor. Görüşmede en çok bonservis konusu gündemde olacak.
Buna karşın Borini'nin Fenerbahçe'de oynamak istediği de ifade eliyor. Bugünkü görüşmede anlaşma çıkması durumunda Borini, Sarı-Lacivertli kulüple 2.5 yıllık sözleşme imzalayacak. 31 yaşında ve 1.80 boşunda olan Borini bu sezon Karagümrük forması ile çıktığı 20 maçta 13 gol, 7 asist yaptı. Borini, kariyerine 1 kez İtalya Milli Takım formasını da giydi.